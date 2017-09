Smučarski termin za sobotni obračun slovenskih košarkarjev

V primeru zmage Slovenija četrtfinale igra v torek

7. september 2017 ob 08:25

Carigrad - MMC RTV SLO

Organizatorji 40. evropskega prvenstva v košarki so določili ure prvega dne obračunov osmine finala v Carigradu. Srečanje Slovenije in Ukrajine so postavili v uvodni termin, tako da se bo tekma začela že ob 11.30.

Odločitev ni presenetljiva, saj Slovenija in Ukrajina tržniško nista tako zanimivi kot reprezentance iz preostalih sobotnih parov. Vse tekme na izločanje bodo potekale v prenovljeni dvorani Sinan Erdem, ki sprejme skoraj 14.000 gledalcev. Drugi dvoboj bosta v soboto ob 14.15 odigrali Nemčija in Francija.



Poznopopoldanski del bosta ob 17.45 odprli Finska in Italija, dan pa bosta ob 20.30 sklenili Litva in Grčija. Preostale štiri tekme osmine finala bodo v nedeljo.

Če se bo Slovenija uvrstila v četrtfinale, bo igrala v torek ob 17.45 ali 20.30. Polfinalni termin za slovenski del tabele je četrtek ob 20.30.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 16.00, veliki finale pa ob 20.30.

OSMINA FINALA

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA



Nedelja:

C1 - D4

D2 - C3

C2 - D3

D1 - C4

R. K.