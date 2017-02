Smukači na prosti pad: tako strmega štarta ni nikjer!

Klinetu je proga v St. Moritzu všeč

10. februar 2017 ob 20:37

St. Moritz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

SP v St. Moritzu v soboto ponuja prvi vrhunec: moški smuk, na katerem bodo smučarji v dveh sekundah in pol pospešili do 100 km/h, sledijo pa zahtevni zavoji in skoki.

"Sprva sem si rekel, da se mi meša. Pomislil sem, da ne bo šlo. O tem sploh nikomur nisem nič povedal. Sam sem se peš povzpel gor. Skoraj sem potreboval cepin. Po snegu sem se vzpenjal po vseh štirih. Na vrhu je manjša ravnina. Rekel sem si: dobro, teoretično se tu da spustiti, saj je vrh tako oblikovan naravno. Po strmini 45 stopinj se da smučati," je misli o tem, zakaj se je odločil za tako divji štart (imenovan Prosti pad), opisal Bernhard Russi, snovalec smukaške proge.

Spektakel na zahtevni progi, ki je smukačem že na treningu povzročala težave (Kazahstanec Martin Khuber je hudo padel), je torej zagotovljen! Naslov bo branil Švicar Patrick Küng, ki ne spada med kandidate za medaljo. Favoriti so Beat Feuz, Kjetil Jansrud, Peter Fill, Dominik Paris, superveleslalomski prvak Erik Guay, medtem ko Avstrijci stavijo na Vincenta Kriechmayrja. Na velikih tekmah so vedno presenečenja, morda ga bo pripravil Boštjan Kline.

Občutki so dobri!

"Razpoloženje je v redu. Zakaj ne? Zdravi smo. Dobro smo trenirali, občutki so dobri, mislim, da lahko optimistično gledam jutrišnji dan. Poskusil bom nekako odmisliti vsa pričakovanja, želje, se osredotočiti na smučanje in pripravo ter seveda pokazati najboljšo vožnjo, ki sem je sposoben," je bil po petkovem treningu dobro razpoložen 25-letni Kline, ki je bil na zadnjem smuku sezone (v Garmischu) šesti.

Na superveleslalomski odstop v St. Morizu je že pozabil: "Sem šel čez to, analiziral, potegnil tiste dobre stvari, nekako bom poskusil najti pravo mero med napadalnostjo, ležernostjo in tekmovalnostjo, pa seveda iti s pravimi občutki na tekmo. Mislim, da odstop na superveleslalomu ni kaj dosti vplival na smuk."

Vsakdo lahko skoči naprej

Na vprašanje o favoritih na moškem smuku je odgovoril: "Veste, kako je na svetovnih prvenstvih? Vedno se najde kakšno presenečenje. Tu so Norvežani, Avstrijci vedno lahko skočijo na vrh, pa Italijana Dominik Paris in Peter Fill. To je tisti najožji krog. Drugače pa, kot sem rekel - vsakdo lahko skoči naprej."

S progo se je imel priložnost dobro spoznati že lani na smuku za svetovni pokal, ko je bil enajsti, po prihodu na svetovno prvenstvo pa je dejansko trikrat preizkusil progo, tudi v četrtek, ko je zaradi megle odpadel trening, je bil med tistimi, ki so se spustili po progi.

Proga v St. Moritzu mu je všeč

Na treningih je bil zadržan, danes je imel 21. čas, a Kline je znan po tem, da najboljše prihrani prav za tekmo. "Že lani sem spoznal progo za smuk in se z njo tudi spoprijateljil."

Mariborčan, ki bo štartal s številko 16 (večina favoritov bo takrat že v cilju), je bil v tej sezoni svetovnega pokala najbližje stopničkam s četrtim mestom na smuku v Val d'Iseru.

Smuk se bo začel ob 12. uri, prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Petkov trening: 1. A. PINTURAULT FRA 1:22,62 2. P. FILL ITA +0,09 3. N. HINTERMANN ŠVI 0,13 4. F. MONSEN ŠVE 0,22 5. J. GOLDBERG ZDA 0,32 6. T. DRESSEN NEM 0,33 7. D. PARIS ITA 0,38 8. M. CAVIEZEL ŠVI 0,39 9. R. PERKO SLO 0,51 . J. FERSTL NEM 0,51 ... 20. M. HROBAT SLO 1,19 21. B. KLINE SLO 1,33 24. K. KOSI SLO 1,58 29. M. ČATER SLO 1,94 41. Š. HADALIN SLO 3,01 45. T. DEBELAK SLO 3,44 Štartna lista: 1 M. MAYER AVT 2 A. A. KILDE NOR 3 C. JANKA ŠVI 4 M. FRANZ AVT 5 T. GANONG ZDA 7 B. FEUZ ŠVI 9 P. FILL ITA 11 E. GUAY KAN 12 J. CLAREY FRA 13 H. REICHELT AVT 14 M. OSBORNE-PARADIS KAN 15 D. PARIS ITA 16 B. KLINE SLO 17 A. THEAUX FRA 18 B. BENNETT ZDA 19 K. JANSRUD NOR 22 R. PERKO SLO 26 K. KOSI SLO 34 M. HROBAT SLO

T. O.