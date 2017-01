Snežna ruleta na kombinaciji v Wengnu osrečila 23. po slalomu

Čater zadržal deveto mesto

13. januar 2017 ob 10:15,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 18:00

Wengen - MMC RTV SLO/STA

Švicar Niels Hintermann je presenetljivo dobil tekmo alpske kombinacije za svetovni pokal v Wengnu. Na prvo mesto se je prebil s 23. po slalomu. Martin Čater je zasedel deveto mesto.

V nasprotju z uveljavljeno prakso so se smučarji zaradi slabega vremena najprej pomerili na slalomu, nato pa še na smuku. Tik pod vrh se je dopoldne z drugim mestom zavihtel Štefan Hadalin, ki je za vodilnim Justinom Murisierjem zaostajal zgolj 17 stotink sekunde, Čater pa je bil tako kot na koncu deveti.

V finalu je imelo najboljše razmere na beli strmini prvih deset tekmovalcev, nato se je sneženje močno okrepilo in upočasnilo progo, vmes je bila še krajša prekinitev, zaradi česar najboljši posamezniki po slalomu kljub precejšnji prednosti niso imeli niti najmanjših možnosti za zmago. Tudi Hadalin, ki je zdrsnil na 27. mesto. Čater je z devetim mestom dosegel daleč najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu.

"Dobro sem se počutil, fizično in mentalno sem dobro funkcioniral. Skupaj sem spravil dve dobri vožnji in z njima sem zadovoljen. Razplet je naredil, kar je naredil, sem pa zadovoljen sam s sabo," je dejal najvišje uvrščeni Slovenec. Klemen Kosi je končal na 15. mestu, Tilen Debelak pa na 26.

Tudi Janka nemočen

Na zmagovalni oder sta se povzpela še Francoz Maxence Muzaton in Avstrijec Frederic Berthold, 28. in 22. po slalomu.

Tudi dvakratni zmagovalec kombinacije v Wengnu Carlo Janka proti naravi ni mogel storiti nič in je v srednjem delu smuka izgubil enostavno preveč, v cilj pa je prišel z zaostankom dobrih dveh sekund za Hintermannom. S 7. mesta je tako padel na 19.

"Prva deseterica na štartu smuka ni imela takšnega sneženja. V tem trenutku ne vem, kaj bi dejal, vse skupaj je neverjetno in super, neopisljivo," je vrelo iz ust Hintermanna, ki je bil pred današnjim uspehom najboljši 21. in 24. lani na smuku in kombinaciji v Chamonixu.

V Wengnu bo v soboto smuk, v nedeljo pa še slalom.

Ivica Kostelić je zasedel 22. mesto in osvojil prve točke v tej sezoni. Hrvat, ki se spogleduje s koncem kariere, je za hrvaško televizijo povedal, da je bila to najverjetneje njegova zadnja tekma v svetovnem pokalu, o nastopu na februarskem svetovnem prvenstvu v St. Moritzu pa se bo še odločil. "Ta stvar gre težko iz mojih ust in mojega srca. Ne želim odsmučati svoje zadnje tekme," je dejal 37-letni Hrvat. V Wengnu je bil Kostelić v kombinaciji pred dvema letoma zadnjič na stopničkah. Proga Lauberhorn je ena izmed njegovih najljubših, saj je bil tam 13-krat na stopničkah, od tega je na slalomu štirikrat zmagal, dvakrat pa je dobil tudi kombinacijo.



Alpska kombinacija (M), Wengen

Končni vrstni red: 1. N. HINTERMANN ŠVI 2:26,58 2. M. MUZATON FRA +0,26 3. F. BERTHOLD AVT 0,35 4. V. GIRAUD MOINE FRA 0,38 5. N. MANI ŠVI 0,51 6. R. BAUMANN AVT 0,65 7. J. MURISIER ŠVI 1,18 8. A.-A. KILDE NOR 1,47 9. M. ČATER SLO 1,56 10. B. BENNETT ZDA 1,78 11. K. JANSRUD NOR 1,86 12. M. CAVIEZEL ŠVI 1,93 15. K. KOSI SLO 2,14 ... 26. T. DEBELAK SLO 3,49 27. Š. HADALIN SLO 4,15 Po slalomu: 1. J. MURISIER ŠVI 49,06 2. Š. HADALIN SLO 0,17 3. V. MUFFAT-JEANDET FRA +0,20 4. A. PINTURAULT FRA 0,57 5. A. ZAMPA SLK 0,91 6. K. KRYZL ČEŠ 1,08 7. C. JANKA ŠVI 1,51 8. I. RODES HRV 1,55 9. M. ČATER SLO 1,62 10. M. CAVIEZEL ŠVI 1,65 11. A. A. KILDE NOR 1,84 . F. ZUBČIĆ HRV 1,84 ... 20. K. KOSI SLO 2,97 21. T. DEBELAK SLO 3,12 Odstop: Hrobat, Kline Skupni vrstni red (18/37): 1. M. HIRSCHER AVT 893 2. A. PINTURAULT FRA 605 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 592 4. K. JANSRUD NOR 515 5. M. MÖLGG ITA 396 6. F. NEUREUTHER NEM 385 7. A. KILDE NOR 323 8. M. FAIVRE FRA 315 9. A. MYHRER ŠVE 277 10. V. MUFFAT JEANDET FRA 224 ... 26. Ž. KRANJEC SLO 139 28. B. KLINE SLO 131 75. M. ČATER SLO 54 84. K. KOSI SLO 36 101. Š. HADALIN SLO 21 136. T. DEBELAK SLO 5

M. L., M. R.