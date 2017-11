Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Američan Jack Sock je zmagovalec teniškega mastersa v Parizu, z zmago v velikem finalu nad srbskim kvalifikantom Filipom Krajinovićem s 5:7, 6:4 in 6:1 pa si je zagotovil mesto na finalnem turnirju serije ATP v Londonu. Foto: Reuters Sock je prvi Američan z zmago na masterju po Andyju Roddicku, ki je slavil pred sedmimi leti v Miamiju. Foto: Reuters Krajinović je že s samo uvrstitvijo v finale dosegel svoj največji uspeh v karieri, prek kvalifikacij se je uvrstil v finale, kjer je dobil tudi enega od treh nizov. Foto: Reuters Dodaj v

Sock prek Krajinovića med najboljših 10 in do vozovnice za London

Američanu masters v Parizu

5. november 2017 ob 17:40

Pariz - MMC RTV SLO

V finalu teniškega turnirja serije 1.000 v Parizu je Američan Jack Sock s 5:7, 6:4 in 6:1 ugnal Srba Filiša Krajinovića.

16. nosilec turnija v Parizu si bo ta dan zapomnil za vse življenje, saj si je z osvojitvijo četrtega turnirja v karieri, tretjega letošnjega, zagotovil nastop na zaključnem turnirju serije ATP v Londonu, kjer bodo nastopili še: Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Čilić, Grigor Dimitrov in David Goffin.

Poleg tega pa bo leto končal kot najvišje uvrščeni Američan, na novi lestvici ATP bo v prvi deseterici, v kateri doslej še ni bil.

Krajinović je že s samo uvrstitvijo v finale dosegel svoj največji uspeh v karieri, prek kvalifikacij se je uvrstil v finale, kjer je dobil tudi enega od treh nizov.

Dvoboj med 25-letnim Sockom in enako starim Krajinovićem je trajal uro in 59 minut.

Že prva igra je napovedala napet obračun med tenisačema - uvodni točki je osvojil Srb, naslednji dve je osvojil Sock -, dobil pa jo je Srb. Somborčan je v šesti igri izkoristil priložnost za brejk, povedel je s 4:2. Socku je v naslednji igri takoj uspel re-break, zmanjšal je zaostanek na 4:3, nato pa je še izenačil na 4:4. Igralca sta bila izenačena na 5:5, nato pa je Krajinović osvojil naslednji dve igri, v zadnji je Socku odvzel servis in prvi niz dobil po 47 minutah igre.

V drugem nizu je Sock takoj izkoristil priložnost za brejk za 1:0. Američan je hitro potrdil prednost, vodil je z 2:0. Ko je bilo videti, da bo Sock zlahka dobil niz, je pri rezultatu 4:1 izgubil servis in Srb se je približal na 4:2. V naslednji igri se je Krajinović vrnil v igro, ko se je približal na 4:3. Z močnim servisom je Sock povedel s 5:3, Srb pa je v naslednji igri z nekaj lepimi točkami spet zapretil 5:4. Sock je z odličnimi potezami na koncu dobil drugi niz.

Prvo igro v zadnjem nizu je osvojil Srb, in to z doseženim asom. Na sredini tega niza je potekal boj, Krajinović se je na vse načine skušal vrniti v igro, a mu Američan z izjemno igro tega ni dovolil, drugič je Srbu odvzel servis za vodstvo 4:1. V zadnji igri je Srba odpravil v le 54 sekundah in Američan je slavil v Parizu.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

PARIZ

(4.507.375 evrov, trda podlaga)

Finale:

SOCK (ZDA/16) - KRAJINOVIĆ (SRB)

5:7, 6:4, 6:1

Polfinale:

KRAJINOVIĆ (SRB) - ISNER (ZDA/9)

6:4, 6:7, 7:6



SOCK (ZDA/16) - BENNETEAU (FRA)

7:5, 6:2

D. S.