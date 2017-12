Sodniki za božič oškodovali Cleveland

Miami dobil bitko za Florido

27. december 2017 ob 08:02

Miami - MMC RTV SLO

Pogled na končni izid 107:89 kaže na gladko zmago košarkarjev Miamija nad Orlandom, ki pa je bila vse prej kot lahka. Magici so v drugem polčasu vodili za 10 in šele izvrstna zadnja četrtina je Vročici prinesla peto zmago na zadnjih sedmih tekmah.

Junaka sklepnega dela sta bila Josh Richardson, ki je v zadnjih 12 minutah dosegel 14 od svojih 20 točk, in Wayne Ellington s štirimi trojkami. Dosegel jih je v treh minutah in pol. Miami je zadnjo četrtino dobil z 39:21.

"Res smo jo potrebovali. Velik zmaga za nas," je bil zadovoljen Goran Dragić po prvem uspehu v floridskem obračunu na zadnjih petih tekmah. Slovenski organizator igre je tekmo končal pri 14 točkah, 6 podajah in 4 skokih. Iz igre je metal 6/18. Po enajstih tekmah odsotnosti zaradi bolečin v kolenu se je vrnil center Hassan Whiteside in v 18 minutah prispeval sedem točk in osem skokov.

Orlando, ki je sezono začel z izkupičkom 8:4, je dobil le tri od zadnjih 23 tekem. Najučinkovitejši pri Magicih je bil Elfrid Payton z 19 točkami. Po 14 sta jih dodala Mario Hezonja in Elfrid Payton.

Sodniške napake na božični tekmi

Še vedno veliko prahu dviguje sklepni del božične tekme med Golden Statom in Clevelandom, ki so jo z 99:92 dobili prvaki. Nadzorniki Lige NBA so ugotovili, da sodniki v samem zaključku niso piskali treh osebnih napak Kevina Duranta in ene LeBrona Jamesa. Durant je v zadnje pol minute pri zaostanku Clevelanda s 95:92 naredil dve osebni napaki nad Jamesom.

MIAMI - ORLANDO 107:89

Richardson 20, Ellington 18, T. Johnson 17, Olynyk 15, 12 skokov, Dragić 14 (met 6/18), 6 podaj, 4 skoki v 30 minutah; Payton 19, Hezonja, Fournier 14.

DETROIT - INDIANA 107:83

Harris 30, Drummond 21 in 18 skokov; Oladipo 13, Bogdanović, Turner po 10.

DALLAS - TORONTO 98:93

Barea 20, Nowitzki 18, Barnes 16, 10 skokov; Lowry 23, Valančiunas 17.

MILWAUKEE - CHICAGO 106:115

Antetokounmpo 28, Bledsoe 22; Mirotić 24, Dunn 20 in 12 podaj.

SAN ANTONIO - BROOKLYN 109:97

Leonard 21, Aldridge 20, Gasol 15, 12 skokov; LeVert 18, Crabbe 15.

DENVER - UTAH 107:83

Murray 22, Lyles 16, Chandler, Harris po 15; Favors 20, Mitchell, Jerebko 13.

PHOENIX - MEMPHIS 99:97

Booker 32, Warren 17; Evans 25, Gasol 18.

LA CLIPPERS - SACRAMENTO 122:95

Harrell 22, Williams 21, Teodosić 8 in 10 podaj; Cauley-Stein 17.

Tekme 27. decembra:

CHARLOTTE - BOSTON

INDIANA - DALLAS

ATLANTA - WASHINGTON

CHICAGO - NEW YORK

MINNESOTA - DENVER

NEW ORLEANS - BROOKLYN

SACRAMNETO - CLEVELAND

GOLDEN STATE - UTAH

LA LAKERS - MEMPHIS

R. K.