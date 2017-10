Soiri v zadnji minuti šokiral Hrvate, prvi poraz Srbov

Španci že na SP-ju, Italijani v dodatne kvalifikacije

6. oktober 2017 ob 20:45

zadnji poseg: 6. oktober 2017 ob 22:38

Dunaj,Reka

V kvalifikacijah za SP 2018 so Finci pripravili veliko presenečenje na Reki, kjer so odščipnili dve pomembni točki Hrvatom (1:1). Avstrija je ugnala Srbijo s 3:2.

Na Rujevici so Hrvati povedli v 57. minuti, ko je iz bližine žogo v mrežo potisnil napadalec Mario Mandžukić. Hrvati niso blesteli, a vse je kazalo na zanesljive tri točke. V zadnji minuti je Nikolas Moisander poslal nevaren predložek v kazenski prostor s prostega strela, Domagoj Vida je bil prenizek, žoga je preletela vse branilce gostiteljev. Na daljši vratnici jo je pričakal rezervist Pyry Soiri in jo s petih metrov z desno nogo zabil v mrežo.

Obeta se napet obračun v Kijevu

S tribun so se slišali glasni žvižgi, navijači so jezni predvsem na selektorja Anteja Čačića. "Zavedam se, da bodo kritike letele z vseh strani, saj izid ni pravi. Prepričan sem, da se lahko izvlečemo v Kijevu in odidemo v dodatne kvalifikacije," je poudaril Čačić.

V skupini I zdaj vodi Islandija, ki je v Eskisehirju odpravila Turčijo (0:3), z 19 točkami in ima usodo v svojih nogah, saj v ponedeljek gosti Kosovo. Ukrajina mora za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije, v Kijevu premagati Hrvaško. Ob morebitnem remiju si bodo novembrski dodatni tekmi zagotovili Hrvati.

Odpisani Avstrijci preprečili srbsko zabavo na Dunaju

Avstrijci, ki so igrali na lanskem evropskem prvenstvu, so bili odpisani že pred zadnjima dvema tekmama, a so na stadionu Ernsta Happla prikazali odlično predstavo. Srbija je povedla v 11. minuti, ko je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora zadel Luka Milivojević. V 25. minuti je Kevin Danso z dolgo podajo sijajno zaposlil Guida Burgstallerja. Napadalec Schalkeja je stekel sam proti vratom in zlahka matiral Vladimirja Stojkovića.

Četrt ure pred koncem je razigrani Burgstaller z desne strani lepo podal pred vrata, kjer je Marko Arnautović zatresel mrežo. 28-letni napadalec West Hama se ni veselil zadetka. Rojen je bil na Dunaju, njegov oče pa je Srb. Sedem minut pred koncem je po podaji iz kota zmedo v obrambi Avstrije unovčil Nemanja Matić. Odločilni zadetek je dosegel Louis Schaub v 89. minuti, žogo je z desne strani zavrtinčil pred vrata, Arnautović se je ni dotaknil, a je zelo zmedel vratarja Stojkovića.

Srbija je doživela prvi poraz v teh kvalifikacijah. Izbranci Slavoljuba Muslina o prvem mestu še vedno odločajo sami. V ponedeljek morajo premagati Gruzijo.

V ponedeljek derbi v Cardiffu

Wales se je utrdil na drugem mestu z zmago v Tbilisiju (0:1). Na stadionu Borisa Paichadzeja je odločil Tom Lawrence v 49. minuti z močnim strelom z 20 metrov po podaji Aarona Ramseyja. V zadnjem krogu se bo Wales srečal z Irsko, ki ima le točko manj.

Španci dvignili vozovnico za Rusijo

Španija si je zagotovila udeležbo na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Zdaj je znanih že enajst reprezentanc, ki bodo prihodnje leto nastopile na SP-ju. To so poleg Španije še Rusija, Brazilija, Anglija, Nemčija, Iran, Japonska, Mehika, Belgija, Južna Koreja in Savdska Arabija.

Španci so vse dvome o zmagovalcu razblinili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 3:0. Zadeli so Rodrigo, Isco in Thiago Alcantara. Nekdanji svetovni prvaki so bili konkretni že v prvih 45 minutah, preostalemu tekmecu za vrh lestvice v skupini G, ki vodi na mundial, Italiji, pa niso prepustili možnosti. Azzurri so v Torinu le remizirali z Makedonijo (1:1). V 77. minuti je izenačil Aleksandar Trajkovski po podaji Gorana Pandeva.

V tej skupini je Izrael v Vaduzu z 1:0 ugnal Liechtenstein. S 25 točkami vodi Španija pred Italijo z 20 točkami, tretja je Albanija s 13.

Skupina D:

GRUZIJA - WALES 0:1 (0:0)

Lawrence 49.



AVSTRIJA - SRBIJA 3:2 (1:1)

Burgstaller 25., Arnautović 76., Schaub 89.; Milivojević 11., Matić 83.

Avstrija: Lindner, Bauer, Dragović, Danso, Wöber, Baumgartlinger, Ilsanker, Grillitsch (77./Lazaro), Kainz (61./Schaub), Arnautović, Burgstaller (82./Gregoritsch).

Srbija: Stojković, Ivanović, Mitrović, Nastasić, Rukavina (69./Ljajić), Milivojević, Matić, Kolarov, Gačinović (87./Prijović), Mitrović, Tadić.

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)

IRSKA - MOLDAVIJA 2:0 (2:0)

Murphy 2., 19.

Zadnji krog, ponedeljek ob 20.45:

MOLDAVIJA - AVSTRIJA

SRBIJA - GRUZIJA

WALES - IRSKA

Lestvica: SRBIJA 9 5 3 1 19:10 18 WALES 9 4 5 0 13:5 17 IRSKA 9 4 4 1 11:6 16 AVSTRIJA 9 3 3 3 13:12 12 GRUZIJA 9 0 5 4 8:13 5 MOLDAVIJA 9 0 2 7 4:22 2

Skupina G:

ITALIJA - MAKEDONIJA 1:1 (1:0)

Chiellini 40.; Trajkovski 77.

LIECHTENSTEIN - IZRAEL 0:1 (0:1)

Tibi 22.



ŠPANIJA - ALBANIJA 3:0 (3:0)

Rodrigo 16., Isco 24., Thiago 27.

Zadnji krog, ponedeljek ob 20.45:

ALBANIJA - ITALIJA

MAKEDONIJA - LIECHTENSTEIN

IZRAEL - ŠPANIJA

Lestvica: ŠPANIJA * 9 8 1 0 35:3 25 ITALIJA 9 6 2 1 20:8 20 ALBANIJA 9 4 1 4 10:12 13 IZRAEL 9 4 0 5 10:14 12 MAKEDONIJA 9 2 2 5 11:15 8 LIECHTENSTEIN 9 0 0 9 1:35 0

* - na svetovnem prvenstvu

Skupina I:

HRVAŠKA - FINSKA 1:1 (0:0)

Mandžukić 57.; Soiri 90.

Hrvaška: Subašić, Vrsaljko, Mitrović, Vida, Pivarić, Modrić, Rakitić, Brozović (54./Rog), Kramarić (80./Ćop), Perišić, Mandžukić (85./Pašalić).

Finska: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Ojala, Granlund, Schüller (68./Pukki), Sparv, Hetemaj (80./Soiri), Hämäläinen, Pohjanpalo, Skrabb.

Sodnik: Daniel Stefanski (Poljska)

KOSOVO - UKRAJINA 0:2 (0:0)

Garmaš 61., Jarmolenko 88.



TURČIJA - ISLANDIJA 0:3 (0:2)

Gudmundsson 32., Bjarnason 39., Arnason 50.

Zadnji krog, ponedeljek ob 20.45:

FINSKA - TURČIJA

ISLANDIJA - KOSOVO

UKRAJINA - HRVAŠKA

Lestvica: ISLANDIJA 9 6 1 2 14:7 19 HRVAŠKA 9 5 2 2 13:4 17 UKRAJINA 9 5 2 2 13:7 17 TURČIJA 9 4 2 3 12:11 14 FINSKA 9 2 2 5 7:11 8 KOSOVO 9 0 1 8 3:22 1

