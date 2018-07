Sojenje Modriću za lažno pričanje iz Osijeka v Zagreb

BiH ne bo izročil Mamića, ki ga v Osijeku čaka še eno sojenje

Pred tožilci obremenil Mamića, na sodišču vse pozabil

Hrvaško tožilstvo bremeni Modrića, da je, v primerjavi z izjavami preiskovalnemu tožilcu leta 2015, na sojenju Mamiću in še trojici zaradi domnevnih finančnih malverzacij in utaje davkov v Dinamu, junija lani zavestno spremenil svoje izjave glede spornih pogodb z Mamićem o razdelitvi zaslužka pri morebitnem prestopu v drug nogometni klub. Tožilstvo poudarja, da je Modrić to počel kljub opozorilom sodišča med obravnavo, da mora na obravnavi govoriti zgolj resnico, ter da je krivo pričanje kaznivo dejanje. Če bo sodišče ugotovilo, da je šlo za krivo pričanje, Modriću grozi zaporna kazen od šest mesecev do pet let.

V Osijeku vse pripravljeno še za drugo sojenje Mamiću

Medtem je osiješko sodišče zavrnilo zahtevo tožilstva, da bi določili preiskovalni pripor za Mamića v drugem primeru gospodarskega kriminala v Dinamu. Z drugo obtožnico je tožilstvo Mamića in še šest ljudi osumilo, da so iz Dinama odtujili več kot 18,8 milijona evrov. Kot so v sredo pojasnili v Osijeku, so predlog tožilstva zavrnili, ker proti Mamiću že obstaja odločitev o priporu, potem ko je bil prejšnji mesec nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora. Na sojenju, na katerem naj bi lažno pričal Modrić, so Mamića in tri obtožence nepravnomočno obsodili na zaporne kazni, ker so oškodovali Dinamo za najmanj 15,3 milijona evrov, državo pa za skoraj 1,6 milijona evrov neplačanih davkov.

Sodnica v BiH-u najprej čestitala Mamiću

Mamić je pred objavo sodbe pobegnil v BiH, ki za zdaj zavrača njegovo izročitev. Maksimirski šerif je bil sicer v Medžugorju aretiran in hitro izpuščen ter se je v torek udeležil preliminarnega zaslišanja v primeru zahteve po izročitvi. Sodnica je primer začela na neobičajen način, saj je Tatjana Kosović najprej čestitala Mamiću za reprezentančni uspeh. "Najprej bom vam čestitala. To delam tako zaradi sebe kot zaradi vas," preden se je začela obravnava zahteve Hrvaške.