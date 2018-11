Santiago Solari je na štirih tekmah štirikrat zmagal in si prislužil zaupnico Realovega vodstva. Foto: Reuters Dodaj v

Solari vsaj do konca sezone trener Reala

Nacho zaradi poškodbe letos ne bo več igral

12. november 2018 ob 17:06

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo Reala je s Santiagom Solarijem podpisalo pogodbo vsaj do konca sezone, potem ko je danes potekel 15-dnevni rok, ko mora po pravilih španske nogometne zveze začasni trener končati svoje poslanstvo.

Solari, ki je oktobra nasledil Julena Lopeteguija, si je zaupanje vodstva pridobil s štirimi zmagami na štirih tekmah. Predtem je vodil mladinsko ekipo Reala Castillo, Lopeteguija pa je zamenjal po porazu z 1:5 na derbiju z Barcelono. Real ga je takrat imenoval le za začasnega trenerja, kar po pravilih lige pomeni največ dvotedensko službo.

Vodstvo Reala je tako z 12. novembrom Solarija registriralo kot uradnega trenerja vsaj do konca sezone. "Vse je v redu. Real Madrid je pripravil pogodbo, tako da ni nobenih težav," so zapisali pri španski nogometni zvezi.



Dodajmo, da sta se na nedeljski tekmi španskega prvenstva proti Celti poškodovala Nacho in Casemiro. Prvi bo zaradi poškodbe kolenskih vezi z igrišč odsoten dva meseca, Casemiro pa zaradi zvitega gležnja ne bo igral tri tedne.

T. O.