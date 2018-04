Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Veliki Andres Iniesta na novinarski konferenci ni mogel skriti solza. Foto: Reuters Dodaj v

Solzavo slovo še enega velikana Barce: Nasvidenje, don Andres

Po 669 odigranih tekmah verjetno odhaja v kitajsko Superligo

27. april 2018 ob 15:53,

Barcelona - MMC RTV SLO

Kapetan nogometnega kluba Barcelona in ikona katalonskega kluba Andres Iniesta je na novinarski konferenci dokončno potrdil, da po koncu sezone zapušča klub.

33-letni španski nogometaš je za Barco v 16 sezonah odigral 669 tekem in osvojil 31 lovorik v klubski ter tri v reprezentančni karieri s špansko reprezentanco. Številni ga povezujejo z odhodom v kitajsko Superligo, a sijajni vezist je le dejal: "Rekel sem, da nikoli ne bi mogel zaigrati proti Barceloni, tako da v Evropi ne bom ostal. Vedeli bomo po koncu sezone, še marsikaj se moram pogovoriti."

"Seveda je težko zame, ko pa sem tu preživel celotno življenje. Govoril sem z veliko ljudmi - igralci, trenerji - vem, kaj hočem, želel pa sem biti tudi odkrit sam s sabo in s klubom. Ta klub si zasluži dobiti od mene najboljše, kar lahko, in v bližnji prihodnosti mu tega ne morem zagotoviti, niti fizično niti psihično," je med drugim še dejal čustveni Iniesta pred svojo družino, številnimi soigralci (manjkala sta le glavna zvezdnika Leo Messi in Luis Suarez) in trenerjem Ernestom Valverdejem.

"Don Andres" je v Barceloni odigral celotno dozdajšnjo kariero, potem ko se je znameniti akademiji La Masia pridružil kot 12-letnik in se v tem zavihtel na drugo mesto klubske lestvice po številu nastopov, takoj za Xavijem, do leta 2015 več kot desetletje soigralcem v legendarni Barcelonini vezni liniji, ki je poskrbela za leta, ko so osvojili največ trofej v zgodovini kluba. Prejšnji konec tedna je Barcelona osvojila španski kraljevi pokal, med strelci proti Sevilli je bil tudi Iniesta, ki je na 669. tekmi dosegel svoj 57. gol.

"Želim, da se me ljudje spominjajo kot izvrstnega nogometaša in velikega človeka. Ko je konec naših nogometnih dni, smo vsi le navadni ljudje," je še dejal.

