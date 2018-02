Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 30 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak je bil blizu peterice po polovici preizkušnje. Foto: Reuters Martin Fourcade je v cilju takole obležal. Foto: Reuters VIDEO Fotofiniš pokazal, da ima... Dodaj v

Solzica v očesu odplavila sanje o novi vrhunski uvrstitvi

Kaotična tekma, a Jakov Fak je vseeno užival

18. februar 2018 ob 10:32,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 14:36

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenski biatlonec Jakov Fak je na ZOI odlično opravil tudi s tekmo s skupinskim štartom in z le enim zgrešenim strelom zasedel deseto mesto. Drugi olimpijski naslov v Pjongčangu za Martina Fourcada.

Faku je zares vrhunsko uvrstitev vzel en zgrešen strel na tretjem postanku, z drugimi postanki je opravil brez napake in tako skupno pokril 19 od 20 tarč. Tek je bil znova tisti, ki je ob vrhunskem streljanju pri 30-letnemu šampionu nekoliko zaostajal, na koncu je vse skupaj zadostovalo za drugo najboljšo slovensko biatlonsko uvrstitev v Južni Koreji. Klemen Bauer je bil s štirimi nepokritimi tarčami 20.

Fak se je s prvega strelišča odpravil drugi, po polovici proge in tudi drugem brezhibnem streljanju v leže je bil sedmi. Nato je sledila zgrešena tarča pri 15. strelu na prvem streljanju v stoje, ko je padel na deseto mesto, ki mu ga kljub vsem petim pokritim tarčam pri četrtem streljanju ni uspelo izboljšati. V smučino je šel šesti in nato do konca izgubil še štiri mesta; za bronom je zaostal 24,9 sekunde.

Kaotična tekma, a Fak je vseeno užival

"Tekma je bila zelo naporna in že od prvega kroga precej kaotična. Eden biatlonec čez drugega, kar pomeni tudi izmikanje glave, da te kdo s palico ne zbode v lice. Vseeno sem užival, bila je prava moška tekma z bojem do konca. Vsak krog sem hotel prek svojih meja, kar sem plačal v zadnjem krogu. Danes ni bilo prostora za taktiziranje. V vsakem krogu želiš pobegniti tistim, ki grešijo na strelišču, a nekateri so bili danes zelo hitri, predvsem Martin (Fourcade)," je za Radio Slovenija povedal Fak.

Z medaljo v postelji drug zraven drugega

Edini zgrešeni strel je bil posledica tega, da Fak ni dobro videl: "Strel bi zadel v ritmu, če me ne bi zmotila solza v očesu, kar se pogosto zgodi ob takšnem vremenu. Solza ni hotela iz očesa, premajhna je bila." Misli bo zdaj že preusmeril k štafetni preizkušnji: "Če tekmuješ v vseh disciplinah, je to skupaj več kot 70 km dirkanja. Vseeno mislim, da se bom lahko spočil." Faku bo navdih gotovo tudi medalja, ki jo je osvojil v četrtek. "Z medaljo sva zelo blizu v postelji drug zraven drugega."

Fourcade do drugega zlata v Pjongčangu po fotofinišu

V boju za naslov sta se udarila Fourcade in Nemec Simon Schempp, ki sta si na zadnjem streljanju privoščila po eno nepokrito tarčo. Fourcade je na koncu z izjemnim tekom po fotofinišu vendarle ugnal Schemppa za drugo olimpijsko zlato v Južni Koreji. 29-letnik je bil predtem v Vancouvru in Sočiju v tej disciplini srebrn, s štirimi zlatimi olimpijskimi medaljami pa je zdaj najuspešnejši francoski zimski olimpijski športnik v zgodovini. Na letošnjih olimpijskih igrah je zlato osvojil že v zasledovanju. Tretji je bil Emil Hegle Svendsen.

Prihodnji teden se bodo medalje v biatlonu delile le še v treh štafetnih preizkušnjah.

Pjongčang, biatlon Skupinski štart, 15 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 35:47,3 (2) 2. S. SCHEMPP NEM +0,0 (1) 3. E.-H. SVENDSEN NOR 11,2 (2) 4. E. LESSER NEM 11,6 (1) 5. B. DOLL NEM 18,8 (1) 6. J. EBERHARD AVT 30,7 (3) 7. E. BJOENTEGAARD NOR 32,1 (2) 8. T. BOE NOR 34,6 (3) 9. J. NELIN ŠVE 34,6 (1) 10. J. FAK SLO 36,1 (1) ... 20. K. BAUER SLO 1:32,5 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Ž. K.