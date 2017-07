Sorčan: Imel sem sicer dobro tekmo, a izgubili smo z 2:0

Kotnik pričakoval takšno igro Gorice

14. julij 2017 ob 10:48

Atene/Reykjavik - MMC RTV SLO

Domžale in Gorica sta v četrtek odigrali prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige. Uspešnejši so bili Domžalčani, ki so slavili v Reykjaviku (1:2), malce manj Goričani, ki so klonili v Atenah proti Panioniosu (2:0).

Goričane je pokopal nekdanji napadalec Liverpoola, Nemec Samed Yesil, ki je dvakrat premagal vratarja Grego Sorčana. Panionios, pri katerem je vso tekmo branil slovenski vratar Matic Kotnik, je bil premočen tekmec in si je pred povratnim dvobojem priigral lepo prednost.

Prav Sorčan je bil s svojimi obrambami razlog, da ekipa iz mesta vrtnic ni doživela še hujšega poraza. "Imel sem sicer dobro tekmo, a izgubili smo z 2:0. Mogoče je bilo na začetku malo straha, a nič hudega. Smo mlada ekipa, ki iz tekme v tekmo raste. Doma bomo poskusili odigrati bolje in presenetiti," je za Val 202 dejal goriški vratar.

Srebrnič nezadovoljen s sodnikom

Najspornejši trenutek na tekmi se je zgodil na začetku drugega polčasa, ko je po prostem strelu Uroša Celcerja vratar gostiteljev Kotnik žogo odbil, a le do Bedeja Amaruchija Osujija, ki jo je pospravil v mrežo. Toda zadetek ni obveljal, portugalska sodniška trojica je gol razveljavila zaradi domnevnega prepovedanega položaja, ki ga ni bilo. "Dali smo regularen gol, ki bi popolnoma spremenil položaj. Toda sodnik je naredil napako," je poudaril trener Gorice Miran Srebrnič. "Res je, da so kvalitetnejše moštvo, imajo več hitrosti, predvsem v napadu. V naši ekipi sem videl precej pozitivnih stvari, predvsem to, da je bil odgovor na rezultatski zaostanek in izključitev odličen," je dodal. "Majhne napake so nas na koncu stale, da bi iztržili ugodnejši rezultat. S tem je treba živeti, zaigrati bolje in poskusiti presenetiti doma. Vedeli smo, da so močni in da je to kvalitetnejša ekipa. Toda poskusili bomo vse, da povratno tekmo zmagamo," je še povedal Dejan Žigon.

Na drugi strani se je zmage veselil vratar Kotnik, ki je svojo mrežo - tudi po zaslugi portugalskih sodnikov - ohranil nedotaknjeno. "S trenerjem se nisva kaj preveč pogovarjala o Goričanih. Največ tedaj, ko smo izvedeli, da lahko igramo z njimi. Naš trenerski štab jih je dobro analiziral. Pričakovali smo takšno njihovo igro, uspeli smo dvakrat zadeti, in to je najpomembneje," je dejal.

Širok: Zmaga v vseh elementih igre

Precej boljše volje so bili po svoji tekmi Domžalčani, ki so Velur na Islandiji premagali z 2:1 in si priigrali lepo izhodišče pred povratno tekmo. Slovenski pokalni prvaki so povedli v 23. minuti. Jure Balkovec je zaposlil Jana Repasa, ki je z glavo matiral Antona Arija Einarssona. Po dobre pol ure igre je norveški sodnik Tore Hansen dosodil prekršek Gabra Dobrovoljca nad kapetanom Haukurjem Pallom Halldorssonom v kazenskem prostoru. Z bele točke je spodnji kot vrat gostov zadel Sigurdur Egill Larusson. Tekmo je nato v 73. minuti odločil rezervist Senijad Ibričić, ki je z bele točke, potem ko je Vetriha s hrbta podrl Einar Karl Ingvarsson, postavil končni izid 2:1. "Odigrali smo borbeno tekmo. Nismo navajeni toliko dolgih žog, zdržali smo vse pritiske. Gol smo prejeli z najstrožje kazni, ki je najbrž ni bilo. Ampak zmaga je bila v vseh elementih igre. Bila je zaslužena. Imeli smo tri, štiri priložnosti, oni pa so bili nevarni iz prekinitev. Komaj čakamo, da se vrnemo na naše igrišče, upam da pride čim večje število gledalcev in da nas popeljejo v naslednji krog. A o tem bomo razmišljali šele po prvenstveni tekmi z Velenjem," je povedal Matija Širok.

Mitja Lisjak