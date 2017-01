SOS odgovarja na 900. vprašanje: Rokometni položaji

413. del rubrike Športni SOS

27. januar 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Krila imajo v slovenski rokometni reprezentanci sloves zelo učinkovitnega položaja. Kaj pa kažejo številke?

V Franciji se ta konec tedna končuje svetovno prvenstvo v rokometu, tako je v barvah tega športa tudi tokratni Športni SOS, ki odgovarja na jubilejno 900. vprašanje.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju. Odgovore lahko preverite v arhivu.



900. Katera igralna pozicija je najbolj učinkovita v slovenski rokometni reprezentanci? Zanima me torej absolutno število doseženih golov igralcev, ki igrajo na neki poziciji, ter povprečno število na tekmo.

Gašper Košmrlj

Preveril sem zadnjih pet velikih turnirjev slovenske rokometne reprezentance, se pravi vse tekme od svetovnega prvenstva 2013 naprej. Na teh je Slovenija (vključno s polfinalno tekmo proti Franciji) odigrala 35 tekem in dosegla 1.004 zadetke (oziroma z drugimi besedami 28,7 gola na tekmo).

Na teh tekmah so bili najbolj učinkoviti rokometaši, ki igrajo na zunanjih položajih. Podrobnosti so v tabeli.

Turnir Zunanji Krila Krožni SP 2013 125 96 37 SP 2015 129 121 23 EP 2016 31 23 12 OI 2016 77 70 20 SP 2017 122 88 28 Skupaj 484 398 120



Opomba: Vsota vseh zadetkov v tabeli je 1.002, do končnih 1.004 manjkata še dva zadetka, ki ju je na letošnjem svetovnem prvenstvu dosegel vratar Matevž Skok.

Če te podatke pretvorimo v povprečno število golov na tekmo, dobimo naslednjo tabelo.

Turnir Zunanji Krila Krožni SP 2013 13,89 10,67 4,11 SP 2015 14,33 13,44 2,56 EP 2016 10,33 7,67 4,00 OI 2016 12,83 11,67 3,33 SP 2017 15,25 11,00 3,50 Skupaj 13,83 11,37 3,43



V korist teze o uspešnosti kril pa govorita podatka o potrošnji žog in izkoristku strelov.

Pozicija Streli Izkoristek Zunanji 52,9 58,9 Krila 35,7 71,8 Krožni napadalec 11,1 69,8 Vratarji 0,3 40,0



Opomba: Srednji stolpec tako predstavlja potrošnjo žog, največ - več kot polovico - strelov so sprožili igralci na zunanjih položajih. Zadnji stolpec pa kaže izkoristek strelov posameznih pozicij. Tu so krila in krožni napadalci precej bolj uspešni od zunanjih igralcev, kar je razumljivo, saj običajno strele sprožijo precej bliže od vrat kot pa igralci na zunanjih položajih.

901. Kdaj se je nazadnje zgodilo, da je v tekmi na izpadanje zaključnih bojev v rokometu, zadelo toliko različnih igralcev, kot je to bil primer Slovenije proti Katarju?

Nikola Feguš

Slovenski rokometaši so na tem svetovnem prvenstvu proti četrtfinalu izločili Katar z 32:30, med strelce se je vpisalo kar 14 rokometašev. To se je na svetovnih prvenstvih zadnjič zgodilo leta 2015, ko je Argentina v osmini finala izločila Argentino s 33:20.

Francija 2015 Slovenija 2017 Porte 6 Marguč 6 Joli 5 Dolenec 5 Guigou 4 Gaber 3 Fernandez 3 Grebenc 3 Sorhaindo 3 Blagotinšek 2 Mahe 2 Cingesar 2 Grebille 2 Poteko 2 Accambray 2 Zarabec 2 Barachet 1 Mačkovšek 2 Anic 1 Skok 1 Narcisse 1 Henigman 1 Nyokas 1 Kavtičnik 1 N. Karabatic 1 Janc 1 L. Karabatic 1 Bezjak 1 14 strelcev 14 strelcev



Opomba: Številka ob igralcu pomeni število zadetkov na omenjeni tekmi.

Slavko Jerič, @lavkeri