Sotlar: Prestop iz Ljubljane na Jesenice prava poteza

Alpska liga ni tako slaba liga, kot nekateri želijo prikazati

10. april 2017 ob 20:15

Jesenice - MMC RTV SLO

Jure Sotlar je v letošnji sezoni blestel v Alpski ligi, v državnem prvenstvu pa je z Jeseničani le še zmago oddaljen od naslova prvaka. Tudi v prihodnji sezoni bi rad ostal v Podmežakli.

Priljubljeni "Sole" je lani na odločilni tekmi finala zagotovil naslov Olimpiji. Zaradi neurejenih razmer se je odločil za prestop na Jesenice, kjer je zelo zadovoljen. V Alpski ligi je na 46 tekmah dosegel 19 golov in zbral 34 podaj, ostaja pa grenak priokus po porazu z Asiagom v polfinalu.

Železarji so v finalu državnega prvenstva precej boljši od razglašene Olimpije in si lahko že v sredo v Tivoliju zagotovijo novo zvezdico. Sotlar je bil na uvodnih dveh tekmah prehiter za branilce Ljubljančanov.



Kako bi ocenili drugo finalno tekmo v sijajnem vzdušju v Podmežakli?

V zadnji tretjini smo res pokazali ekipni duh in značaj, končali brez prejetega zadetka. Zadnjo tekmo bo najtežje dobiti, smo pa v naletu in verjamem, da bomo lahko že v Tivoliju postali prvaki. Preprosto je bilo noro, kakšno vzdušje, kakšno občinstvo. Mislim, da smo jim vrnili in da bodo tudi na zadnji tekmi z nami. Najtežje je dobiti odločilno tekmo, a s takšno ekipo lahko končamo že v sredo.

Ste pričakovali tako veliko zadetkov v finalni seriji? Kar 16 ste jih že dosegli proti vašim nekdanjim soigralcem.

Niti slučajno ne. Dokazujemo na ledu, da smo prava ekipa, zelo smo povezani in zaslužili smo si obe zmagi.

11. aprila lani je vaš gol z bekhendom v zadnji tretjini odločilne tekme finala v Tivoliju pomenil naslov za Olimpijo. V celotnem lanskem finalu je padlo enajst golov, letos pa kar 24 na uvodnih dveh srečanjih.

Za finale je to preveč golov. Lepo je tolikokrat zadeti, vendar je osem ploščkov v naši mreži res veliko. Vsi se zavedamo, kakšno je stanje pri Olimpiji. Na Jesenicah so vse stvari urejene. Kar smo se dogovorili, smo dobili in verjamem, da bomo vse izpeljali do konca.

Prestop iz Ljubljane na Jesenice je bila torej prava poteza.

Vsekakor - najprej s finančnega vidika. Res je, da je Alpska liga slabša od Lige Ebel. Na Jesenicah redno igram, imam res vidno vlogo v moštvu. Izpeljal sem odlično sezono. Vsi smo lahko ponosni na izid. Manjka nam samo še češnja na vrhu torte - državni naslov.

V Alpski ligi ste nesrečno izpadli v polfinalu proti Asiagu, ko ste imeli že v vse v svojih rokah. Prvi zaključni plošček ste zapravili doma, nato pa ste v Asiagu vodili z 2:0, zadeli prečko, prejeli gol za 1:2, ko so imeli Italijani igralca manj, in na koncu ostali brez finala. Kako ste videli to serijo?

Ko smo vodili z 2:1 v seriji, bi morali nujno pred polno Podmežaklo skleniti serijo. To je bila naša napaka. V Asiagu smo vodili z 2:0, potem pa smo prejeli tisti gol ob našem "power playu". Tekmec je dobil silovit zalet, izenačil na 2:2. V zadnji tretjini so zadeli ob prednosti igralca več in na koncu zmagali. Ni bil Asiago precej boljši, mi pa smo si sami krivi. Lahko smo jezni le nase. Pred začetkom sezone bi takoj podpisali polfinale Alpske lige.

Kako bi primerjali vrh Alpske lige s spodnjim delom Lige Ebel?

Na začetku Alpske lige smo nanizali deset zmag, vendar se je hitro pokazalo, da so italijanske ekipe zelo močne. Na začetku niso bile uigrane, verjetno so pozneje začeli priprave. Končnica Alpske lige je primerljiva s spodnjim delom Lige Ebel. Razliko naredijo tujci. Olimpija je imela na začetku sezone sedem tujcev, mi imamo le dva. Asiago ima štiri vrhunske tujce, preostalo pa so domači igralci. Alpska liga ni primerljiva z najboljšimi ekipami v Ligi Ebel, v končnici pa so tekme na zelo visoki ravni. Vsekakor ni tako slaba liga, kot nekateri želijo prikazati.

Gledalci na Jesenicah si želijo gledati vrhunski hokej. Mislite, da je še prekmalu za vrnitev v Ligo Ebel?

To bi bilo res super. Ne poznam, koliko stane vse skupaj. Marsikaj bi se spremenilo. Prišli bi tujci in kakšen slovenski reprezentant. Plače igralcev bi se močno povišale. Marsikdo iz današnje ekipe se ne bil prebil v ekipo. Prihodnjo sezono še ne bomo igrali Lige Ebel, v klubu se govori, da je vse skupaj še prehitro.

Boste tudi prihodnjo sezono igrali v Podmežakli?

Letos je bilo vse odlično. Malce prehitro je še govoriti o prihodnji sezoni. Po sezoni potrebujemo najprej malce odmora, potem pa se bomo usedli. Če gledam z današnjega vidika, si vsekakor želim ostati.

Aleš Golob