Southgate proti Malti in Slovaški tudi z dvema novincema

Anglija igra v skupini s Slovenijo

24. avgust 2017 ob 17:08

London - MMC RTV SLO, STA

Selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate je v izbrano vrsto vpoklical novinca Harryja Maguirea in Nathaniela Chalobaha, ki bosta tako v ekipi za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 proti Malti in Slovaški. Srečanji bosta 1. in 4. septembra.

Maguire je obrambni igralec Leicestra, Chalobah pa vezni igralec Watforda. Southgate je poklical tudi četrtega vratarja; Evertonov Jordan Pickford se bo pridružil Joeju Hartu, Jacku Butlandu in Tomu Heatonu.

Anglija ne more več računati na svojega najboljšega strelca Wayna Rooneyja, ki je v sredo končal reprezentančno pot, četudi ga je selektor skušal prepričati, da bi še nastopal.

Anglija igra v kvalifikacijski skupini F za svetovno prvenstvo, v kateri je s 14 točkami na prvem mestu, sledita Slovaška (12) in Slovenija (11), četrta je Škotska (8), na zadnjih dveh mestih pa sta Litva (5) in Malta, ki je še brez točke.

Reprezentanca Anglije:

- vratarji: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Tom Heaton (Burnley);

- branilci: Ryan Bertrand (Southampton), Aaron Cresswell (West Ham), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), John Stones (Manchester City), Michael Keane (Everton), Chris Smalling (Manchester United), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham);

- vezisti: Eric Dier (Tottenham), Nathaniel Chalobah (Watford), Jake Livermore (West Bromwich), Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United);

- napadalci: Marcus Rashford (Manchester United), Danny Welbeck (Arsenal), Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Daniel Sturridge (Liverpool), Jermaine Defoe (Bournemouth).

M. L.