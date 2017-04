Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Paris SG je sedmič v zgodovini kluba osvojil ligaški pokal. Foto: Reuters Edinson Cavani je v drugem polčasu potrdil gladko zmago Parižanov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šov Cavanija in di Marie za novo lovoriko v vitrini PSG-ja

Monaco v drugem polčasu popolnoma popustil

1. april 2017 ob 23:00

Paris SG je četrtič zapored osvojil francoski ligaški pokal. V finalu je v Lyonu odpravil vodilno ekipo francoskega prvenstva Monaco s 4:1.

Izbranci Unaija Emeryja so prikazali pravi obraz, na trenutke so spominjali na sijajno predstavo s tekme Lige prvakov proti Barceloni (4:0). V francoskem ligaškem pokalu so zadnji poraz doživeli novembra 2012 proti St. Etiennu, skupno je to njihova sedma lovorika v tem tekmovanju.

V boju za naslov državnega prvaka ima Monaco osem tekem pred koncem tri točke naskoka pred Parižani in obeta se še napet boj do konca.

V 4. minuti je Marco Verratti sijajno zaposlil Angela di Mario v kazenskem prostoru, Argentinec pa je zaposlil Juliana Draxlerja, ki je zlahka poslal žogo v mrežo. Monaco, ki je igral brez kaznovanega Fabinha in poškodovanega Radamela Falcaa, je izenačil v 27. minuti. Thomas Lemar je sijajno zavrtinčil žogo pod prečko z roba kazenskega prostora. Minuto pred odmorom se je di Maria izognil prepovedanemu položaju in matiral vratarja Danijela Subašića po podaji Draxlerja.

Cavani blestel v drugem polčasu

V 54. minuti je Verratti z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Edinson Cavani z volejem z desetih metrov povišal na 1:3. Prava mojstrovina napadalca z desno nogo. Urugvajec je postavil končni izid v zadnji minuti, ko je z levico razparal mrežo po prodoru di Marie in podaji z leve strani. To je bil njegov 40. zadetek na 40 tekmah v letošnji sezoni.

Francoski ligaški pokal, finale, Lyon:

Monaco - PARIS SG 1:4 (1:2)

Lemar 27.; Draxler 4., di Maria 44., Cavani 54., 90.



Monaco: Subašić, Sidibe (93./A. Toure), Glik, Jemerson, Mendy, Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar (72./Cardona), Germain (62./Dirar), Mbappe.



Paris SG: Trapp, Aurier, Silva, Kimpembe, Kurzawa, Rabiot, Motta (87./Lucas), Verratti(81./Matuidi), Draxler (56./Pastore), di Maria, Cavani.



Sodnik: Frank Schneider





