Šov Dončića v Houstonu, zadel tudi skoraj s polovice

Minnesota razbila moštvo San Antonia

29. november 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 07:30

Luka Dončić je pustil velik pečat tudi na teksaškem derbiju. 15 izmed 20 točk je prispeval v prvem polčasu, ko so Mavericksi nadigrali Houston. Niti trojni dvojček Jamesa Hardna ni pomagal Rocketsom (108:128).



V Toyota Centru so se izbranci Ricka Carlisla veselili druge zmage na gostovanjih v letošnji sezoni, skupno pa imajo deset zmag in devet porazov. Dončić, ki je pred odhodom v Houston zaradi viroze izpustil trening, je prispeval 20 točk, šest skokov in dve podaji v 24 minutah. Po uvodnem zaostanku z 0:7 je dvignil soigralce z dvema trojkama. Za potezo večera je poskrbel v zadnji akciji prvega polčasa, ko je zadel trojko skoraj s polovice igrišče prek iztegnjenih rok P. J. Tuckerja. Prehitel je sireno za 18 točk naskoka Dallasa ob odmoru.

Houston še brez zmage brez Paula

Rocketsi so le bleda senca ekipe, ki je bila maja na pragu finala Lige NBA. V sedmi tekmi je Houston izgubil finale Zahoda proti Golden Statu. Znova je manjkal poškodovani Chris Paul. Brez sijajnega organizatorja igre letos še niso dobili tekme. Harden vsega ne more opraviti sam, tokrat je dosegel 25 točk, 17 podaj in 11 skokov. To je bil prvi trojni dvojček sezone in 36. v imenitni karieri MVP-ja rednega dela lanske sezone.

Z enajstimi porazi so v spodnjem delu lestvice zahodne konference. Zelo se pozna odhod odličnega obrambnega igralca Trevorja Arize v Phoenix. Trener Mike D'Antoni ima znova težave z obrambo.

Dončić odgovoril na odličen začetek gostiteljev

Rocketsi so začeli odlično. P. J. Tucker je v prvem napadu zadel izza črte, po zabijanju Clinta Capele je bilo že 7:0 in Rick Carlisle je po minuti in 48 sekundah igre vzel minuto odmora, ki pa je zelo pomagala. Mavericksi so odgovorili z dvema zaporednima trojkama Dončiča z levega kota. Obramba gostiteljev je bila razglašena že v prvi četrtini in Mavsi so zlahka zadevali. Vodstvo so prevzeli sredi prve četrtine po polaganja Wesleyja Matthewsa in ga nato le še poviševali. Dončić je z zabijanjem v 8. minuti dosegel že deset točk. Po prvi četrtini so gostje vodili za osem točk (28:36).

Prednost do odmora narasla na 18 točk

Na začetku druge četrtine se je prednost Dallasa le še poviševala. Maxi Kleber je zadel dve trojki zapored in po 17 minutah igre so bili Rocketsi že v velikih težavah (36:55). Dončić je v zadnjem napadu prvega polčasa prehitel sireno in zadel trojko skoraj s polovice igrišča, nato pa proslavil izjemen met s soigralci in odvihral v garderobo. Ob odmoru so imeli Mavericksi že 18 točk naskoka (56:74).

Rocketsi zapretili ob koncu tretje četrtine

Tudi drugi polčas je Dončić začel s košem in prostim metom po prekršku Clinta Capele. V tretji četrtini so se gostitelji prebudili, razigral se je Harden in prednost Dallasa je skopnela. Po košu Gordona v zadnji minuti tretjega dela igre je Houston zaostajal le še za pet točk (89:94) in gledalci so bili vse glasnejši.

Serija trojk Devina Harrisa za potrditev zmage Dallasa

Odločilen je bil začetek zadnje četrtine, ko so Mavericksi z delnim izidom 10:2 prišli do prednosti 15 točk (91:106) po trojki Devina Harrisa, ki je bil neustavljiv. Zadel je kar pet trojk v šestih poskusih in sredi zadnje četrtine je prednost gostov narastla na 23 točk (97:120). V zadnjih šestih minutah so na obeh straneh igrali rezervisti.

"Na začetku sezone smo potrebovali čas, da se uigramo. Že pred začetkom sezone sem rekel, da si želim preboja v končnico, in trenutno nam gre odlično," je bil navdušen Dončić, ki bo s soigralci v petek znova gostoval v Staples Centru. LeBron James in soigralci so konec oktobra slavili za točko.

Westbrook s 107. trojnim dvojčkom ujel Kidda

Oklahoma je odpravila Cleveland s 100:83. Russell Westbrook je prispeval 23 točk 19 skokov in 15 podaj. To je bil njegov 107. trojni dvojček v karieri. S tem se je na večni lestvici izenačil z legendarnim Jasonom Kiddom. Pred njim sta le še Oscar Robertson (181 trojnih dvojčkov) in Magic Johnson (138).

Veteran Korver se seli k Utahu

Cavaliersi so igrali le z deveterico, saj so se pred tekmo dogovorili za menjavo igralcev z Utahom. 37-letni ostrostrelec Kyle Krover se je preselil v Salt Lake City, v Cleveland pa prihaja Alec Burks. Cavsi so dobili še dva izbora v drugem krogu nabora.

Sredine tekme:

HOUSTON - DALLAS 108:128Harden 25, 17 podaj, 11 skokov, 6 ukradenih in 8 izgubljenih žog v 37 minutah, House, Capela in Ennis po 18, Gordon 17, Tucker in Hartenstein po 5, Chriss 2; Dončić 20 (6/11 iz igre, 3/7 za tri), 6 skokov, 2 podaji in 4 izgubljene žoge v 24 minutah, Harris 20 (5/6 za tri), Jordan, Barnes in Barea (12 podaj) po 13, Matthews 11, Smith Jr. 10, Kleber 9, Finney Smith 7, Mejri in Powell po 6.

CHARLOTTE - ATLANTA 108:94

Lamb 22, Zeller in Walker po 19; Young 18.

PHILADELPHIA - NEW YORK 117:91

Embiid 26, 14 skokov in 7 podaj, Redick 24 (4/6 za tri), Simmons 14, 8 skokov in 7 podaj; Hezonja in Kanter po 17, Dotson 16.

BROOKLYN - UTAH 91:101

Dinwiddie 18; Mitchell 29, Gobert 23 in 16 skokov.

MILWAUKEE - CHICAGO 116:113

Antetokounmpo 36, 11 skokov in 8 podaj, Brogdon 24 (6/6 za tri), Middleton 17; LaVine in Parker po 24, Arcidiacono 22.

MINNESOTA - SAN ANTONIO 128:89

Covington 21 in 9 skokov, Towns 16 in 11 skokov, Rose 16 (4/5 za tri), Gibson 13, Okogie 12; Poeltl 14, Pondexter 13.

NEW ORLEANS - WASHINGTON 125:104

Holiday 29, Davis 28 in 15 skokov, Randle 23 in 12 skokov; Oubre in Morris po 22.

OKLAHOMA CITY - CLEVELAND 100:83

Westbrook 23 (10/17 iz igre), 19 skokov in 15 podaj v 37 minutah, Grant 21, George 18; Clarkson 25, Sexton 21 in 10 skokov.

PORTLAND - ORLANDO 115:112

Lillard 41 (10/15 za tri), Stauskas 18 (5/8 za tri), Nurkić 16 in 13 skokov; Vučević 20, Fournier 17.



LA CLIPPERS - PHOENIX 115:99

Gallinari 28 (4/4 za tri) in 10 skokov, Williams 20, Harris (10 skokov) in Harrell po 18; Bokker 23, Okobo 19.

Četrtkove tekme:

TORONTO - GOLDEN STATE

LA LAKERS - INDIANA

SACRAMENTO - LA CLIPPERS

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 22 18 4 81,8 MILWAUKEE BUCKS 21 15 6 71,4 PHILADELPHIA 76ERS 23 15 8 65,2 INDIANA PACERS 21 13 8 61,9 DETROIT PISTONS 18 11 7 61,1 BOSTON CELTICS 21 11 10 52,4 CHARLOTTE HORNETS 21 11 10 52,4 ORLANDO MAGIC 21 10 11 47,6 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 21 8 13 38,1 BROOKLYN NETS 22 8 14 36,4 MIAMI HEAT 20 7 13 35,0 NEW YORK KNICKS 23 7 16 30,4 CHICAGO BULLS 22 5 17 22,7 ATLANTA HAWKS 22 5 17 22,7 CLEVELAND CAVALIERS 20 4 16 20,0 ZAHODNA KONFERENCA LOS ANGELES CLIPPERS 20 14 6 70,0 GOLDEN STATE WARRIORS 22 15 7 68,2 DENVER NUGGETS 21 14 7 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 20 13 7 65,0 MEMPHIS GRIZZLIES 20 12 8 60,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 21 13 8 61,9 LOS ANGELES LAKERS 20 11 9 55,0 DALLAS MAVERICKS 19 10 9 52,6 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 20 10 10 50,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 22 11 11 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 22 11 11 50,0 SAN ANTONIO SPURS 21 10 11 47,6 HOUSTON ROCKETS 20 9 11 45,0 UTAH JAZZ 22 10 12 45,5 PHOENIX SUNS 21 4 17 19,0

