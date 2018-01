Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 34 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil znova v sijajni formi v American Airlines Areni. Miami je v odličnem položaju v boju za končnico na Vzhodu. Foto: Reuters Dragić ima lepe možnosti tudi za nastop na tekmi All Star, ki bo 18. februarja v Staples Centru v Los Angelesu. Foto: Reuters Sorodne novice DeRozan dosegel 42 točk, a v ključnih trenutkih delal napake James ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago Dodaj v

Šov Dragića proti razglašenemu Milwaukeeju

48 točk Davisa za zmago Pelikanov v Madison Square Gardnu

14. januar 2018 ob 21:30

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić je bil najbolj zaslužen za sedmo zaporedno zmago Miamija. MVP evropskega prvenstva je Milwaukeeju nasul 25 točk za zmago s 97:79.

Vročica je na četrtem mestu vzhodne konference in zaostaja le še eno zmago za Clevelandom. Najboljši slovenski športnik v preteklem letu je prispeval 25 točk, tri skoke in dve podaji v 32 minutah. Zadel je tudi štiri trojke, najbolj razigran je bil v zadnji četrtini, ko je dosegel enajst točk.

V uvodni četrtini so bili Bucksi razigrani, povedli so s 6:0 in 13:5. Blestel je zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Miami je do odmora znižal zaostanek na 41:43.

Ključna tretja četrtina

Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo izbranci Erika Spoelstre dobili kar s 30:16. Milwaukee skoraj pet minut ni dosegel niti točke in gostitelji so z delnim izidom 14:0 prevzeli pobudo (60:48). Po 36 minutah je imel Miami lepo prednost 12 točk (73:61).

Gogi blestel v zadnjih šestih minutah

V zadnjih šestih minutah je bil Dragić neustavljiv. Nanizal je osem točk zapored, zadel je dve trojki in štiri minute pred koncem je bila tekma odločena (90:75). Za piko na i je še četrtič na tekmi zadel izza črte dve minuti pred koncem za 93:79.



Josh Richardson je dodal 16 točk, pod obročema je kraljeval Hassan Whiteside (15 točk in 10 skokov). Vročica je dobila skok z 49:40. Milwaukee je imel zelo slab večer, met iz igre je bil katastrofalen (31,6 odstotka). Gostje so zadeli le štiri trojke iz 28 poskusov.

V ponedeljek bo v ZDA dan Martina Luthra Kinga in na sporedu bodo številne tekme. Miami bo gostoval v United Centru v Chicagu.

Nedeljske tekme:

MIAMI - MILWAUKEE 97:79

Dragić 25 (9/17 iz igre, 4/6 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 32 minutah, Richardson 16, Whiteside 15 in 10 skokov, T. Johnson 14, Olynyk in Ellington po 7, Adebayo 6, J. Johnson 4, Winslow 3; Antetokounmpo 22, Middleton 16, Brogdon 15, Bledsoe 10.



NEW YORK - NEW ORLEANS * 118:123

Porzingis in Hardaway po 25, Jack 22; Davis 48 (17/30 iz igre) in 17 skokov, Holiday 31, Moore 16, Cousins 15, 15 skokov in 7 ukradenih žog.

* - po podaljšku

PHOENIX - INDIANA

MINNESOTA - PORTLAND

