Šov Iličića v Dortmundu obdržal Atalanto v igri, Leipzig premagal Napoli

Mevlja z Zenitom z 1:0 klonil na Celtic Parku

15. februar 2018 ob 17:28,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 23:53

Dortmund - MMC RTV SLO

Josip Iličić je na prvi tekmi 1/16 finala Evropske lige v Dortmundu dvakrat zatresel mrežo Borussie, a je Atalanta kljub temu poražena zapustila Porurje. Gostitelji so zmagoviti zadetek za 3:2 dosegli v 91. minuti.

Novinec pri Borussii Michy Batshuayi, ki se je po posoji iz Chelseaja odlično vključil v ekipo, je tako kot Iličić zadel dvakrat. Na 2:2 je izenačil v 65. minuti, nato pa udaril še enkrat v sodnikovem podaljšku. Nemci so sicer tudi povedli z golom Andreasa Schürrleja v 30. minuti, toda izjemno razigrani Iličić (Gazzetta dello Sport ga je označila za super Iličića) je na začetku drugega polčasa (v 51. in 56. minuti) poskrbel za preobrat.

Najprej je po visoki podaji z leve strani odlično sprejel žogo in z desne strani iz bližine vrat z levico matiral vratarja Romana Bürkija. V drugo je bil pred vrati na pravem mestu po odbiti žogi Bürkija, ki je ubranil strel Leonarda Spinazzole z leve strani. Vmes bi lahko sodnik po prekršku Ömerja Topraka nad Iličićem pokazal še na 11-metrovko.

Gasperini: Poraza si nismo zaslužili

Borussia z novim trenerjem Petrom Stögerjem počasi prihaja v pravi ritem, po hudi poškodbi kolena je znova igral tudi Marco Reus, ki se je v soboto vrnil na zelenice po več kot osmih mesecih prisilnega "dopusta".

Atalanta je v zadnjih treh mesecih kazala odlične predstave v gosteh, saj pred gostovanjem v Dortmundu ni izgubila na osmih tekmah zapored v vseh tekmovanjih, pri tem pa vpisala šest zmag! Tokrat je klonila, vendar ima pred povratnim srečanjem prihodnji četrtek v Reggio Emilii (stadion v Bergamu ne izpolnjuje vseh meril Uefe) vseeno aktiven izid.

"Pred tekmo bi bili zadovoljni tudi s porazom za en gol, po tekmi pa je nekaj razočaranja, ker smo klonili v 91. minuti. Že v prvem polčasu smo bili enakovredni, pri vodstvu z 2:1 pa smo imeli tekmo pod nadzorom. Žal smo izgubili, česar si nismo zaslužili. Na povratni tekmi bomo morali biti potrpežljivi," je povedal trener Atalante Gian Piero Gasperini.

Oblaka ni bilo v ekipi Atletica

Po dveh spektakularnih večerih v Ligi prvakov, v kateri ni več slovenskih nogometašev, so bili v Evropski ligi v četrtek na delu trije Slovenci. Dober mesec pred prvim zborom reprezentance pod vodstvom Tomaža Kavčiča se je na mednarodnem prizorišču predstavila "hrbtenica" izbrane vrste, čeprav Jan Oblak za Atletico Madrid proti Köbenhavnu ni branil, saj mu je trener Diego Simeone namenil počitek. Potem ko so Danci povedli, je Oblak videl visoko zmago svoje ekipe z 1:4. Škofjeločan na zadnjih treh tekmah La Lige ni prejel zadetka.

Kot je znano, se Atleticu ni uspelo prebiti v izločilne boje Lige prvakov. Za Madridčane, ki so v letih 2014 in 2016 igrali v finalu, je bil to kar precejšen udarec, a je zdaj njihov cilj, da poskušajo po letih 2010 in 2012 znova osvojiti drugo evropsko tekmovanje. Atletico v domačem prvenstvu z le enim porazom še edini drži korak z Barcelono, za katero zaostaja sedem točk. V dansko prestolnico nista odpotovala niti poškodovana Diego Costa in Stefan Savić.

Köbenhavn še kako pogreša v skupinskem delu svojega najboljšega igralca Benjamina Verbiča, ki se je decembra preselil v kijevski Dinamo. Tudi prva tekma po zimskem premoru se za Dance ni končala po željah, pred 10 dnevi so v domačem pokalu izpadli proti večnemu tekmecu Bröndbyju (0:1).

Werner dvakratni strelec za Leipzig

Kevin Kampl je z Leipzigom gostoval v Neaplju, kjer so jeseni prav tako spremljali Ligo prvakov, in se domov vrača z zmago z 1:3. Vsi zadetki so padli v drugem polčasu. Tudi na San Paolu so povedli gostitelji, nato pa so gostje uprizorili preobrat. Kampl je z desne strani podal za izenačujoči zadetek Tima Wernerja v 61. minuti, potem je najboljši napadalec Leipziga po protinapadu v 93. minuti postavil tudi končni izid.

Napoli je vse sile usmeril v osvojitev italijanskega prvenstva (v Serie A je na zadnjih osmih tekmah vselej zmagal), zato je Evropska liga nekoliko na stranskem tiru, kar je pred tekmo priznal tudi trener Maurizio Sarri. Sicer pa se je že med pripravo na dvoboj zavedal kakovosti tekmeca, trenutno drugouvrščenega moštva Bundeslige, ki ga je navdušilo predvsem s hitrostjo.

Pri gostiteljih je do vodilnega gola igral tudi kapetan Marek Hamšik, v soboto je bil proti Laziu (4:1) zaradi bolečin v hrbtu na zelenici samo v prvem polčasu. Kaznovan je bil Dries Mertens. Zanimanje domačih navijačev za obisk stadiona je bilo skromno, do torka so prodali le 6.000 vstopnic, na koncu se jih je zbralo približno 10.000.

Zenit prejel gol v 78. minuti

Miha Mevlja je z Zenitom v Glasgowu pred Celticom klonil z 1:0. To je bila prva uradna tekma kluba iz St. Peterburga v letu 2018. Trener Roberto Mancini je pred srečanjem dejal, da to ni najugodneje, po drugi strani pa je njegov kolega na klopi škotskih prvakov Brendan Rodgers menil, da bi lahko bila svežina za goste prednost. Odločil je zadetek Calluma McGregorja v 78. minuti. Gostitelji so prevladovali in si pripravili več priložnosti.

Zaradi poškodbe očesa je pri Rusih izkušeni branilec Branislav Ivanović ostal na klopi. Pri Škotih je med drugim manjkal napadalec Leigh Griffiths, pred štirimi meseci strelec na reprezentančni tekmi proti Sloveniji v Stožicah.

Zenit je priprave v Turčiji v soboto sklenil z zmago s 3:1 nad Mariborom. Rusko prvenstvo se bo po trimesečnem premoru nadaljevalo 3. marca.

1/16 finala, prve tekme:

ASTANA - SPORTING LIZBONA 1:3 (1:0)

Tomasov 7.; Fernandes 48./11-m, Martins 50., Doumbia 56.

RK: Logvinenko 62./Astana

BORUSSIA (D) - ATALANTA 3:2 (1:0)

Schürrle 30., Batshuayi 65., 91.; Iličić 51., 56.



Borussia Dortmund: Bürki, Toljan, Sokratis, Toprak, Piszczek, Weigl (81./Dahoud), Castro, Pulišić (85./Isak), Schürrle, Reus (62./Götze), Batshuayi.

Atalanta: Berisha, Masiello, Caldara (85./Palomino), Toloi, de Roon, Hateboer, Spinazzola, Freuler, Cristante, Iličić (89./Petagna), Gomez (76./Gosens).

Sodnik: Daniel Stefanski (POL)



NICE - LOKOMOTIV MOSKVA 2:3 (2:1)

Balotelli 4., 28./11-m; Fernandes 45./11-m, 69., 77.

RK: Coly 67./Nice

SPARTAK MOSKVA - ATHLETIC BILBAO 1:3 (0:3)

Luiz Adriano 60.; Aduriz 22., 39., Kutepov 45./ag

REAL SOCIEDAD - SALZBURG 2:2 (0:1)

Odriozola 57., Januzaj 80.; Oyarzabal 27./ag, Minamino 94.

LUDOGOREC - MILAN 0:3 (0:1)

Cutrone 45., Rodriguez 64./11-m, Borini 92.

ÖSTERSUND - ARSENAL 0:3 (0:2)

Monreal 13., Papagiannopoulos 24./ag, Özil 58.

Ospina (Arsenal) je v 91. minuti ubranil 11-metrovko Petterssonu.

MARSEILLE - BRAGA 3:0 (1:0)

Germain 4., 69., Thauvin 74.



KÖBENHAVN - ATLETICO MADRID 1:4 (1:2)

Fischer 15.; Saul Niguez 21., Gameiro 37., Griezmann 71., Vitolo 77.

Köbenhavn: Olsen, Boilesen, Lüftner, Vavro, Ankersen, Kvist, Greguš, Falk (62./Santander), Skov (73./Bengtsson), Sotiriou, Fischer (72./Pavlović).

Atletico Madrid: Moya, Hernandez, Gimenez, Godin, Juanfran, Partey, Saul Niguez, Koke (80./Gabi), Correa (59./Carrasco), Gameiro (69./Vitolo), Griezmann.

Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

Sodnik: Aleksej Kulbakov (BLR)



AEK ATENE - DINAMO KIJEV 1:1 (0:1)

Ajdarević 80.; Cigankov 19.

Verbič (Dinamo Kijev) nima pravice nastopa, ker je v Evropski ligi v tej sezoni igral že za Köbenhavn.

CELTIC - ZENIT 1:0 (0:0)

McGregor 78.



Celtic: de Vries, Tierney, Šimunović, Ajer, Lustig, Ntcham, Brown, Eboue (73./Musonda), Forrest, McGregor, Dembele (84./Edouard).

Zenit: Lunev, Smolnikov, Criscito, Mammana, Mevlja, Paredes, Kuzjajev (63./Kranevitter), Erohin, Rigoni (62./Driussi), Zabolotni, Kokorin.

Sodnik: Damir Skomina (SLO)



NAPOLI - RB LEIPZIG 1:3 (0:0)

Ounas 52.; Werner 61. (podaja Kampl), 93., Bruma 74.

Napoli: Reina, Hysaj (54./Rui), Koulibaly, Tonelli, Maggio, Diawara, Rog, Hamšik (53./Insigne), Ounas (60./Allan), Zielinski, Callejon.

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Orban, Laimer, Keita (86./Demme), Kampl, Sabitzer, Bruma (79./Forsberg), Poulsen (82./Augustin), Werner.

Sodnik: Artur Dias (POR)



LYON - VILLARREAL 3:1 (0:0)

Ndombele 46., Fekir 49., Depay 82.; Fornals 63.

PARTIZAN - VIKTORIA PLZEN 1:1 (0:0)

Tawamba 58.; Reznik 81.

RK: Mitrović 85./Partizan

STEAUA - LAZIO 1:0 (1:0)

Gnohere 29.

Odigrano v torek:

CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKVA 0:0

Povratne tekme bodo v četrtek, 22. februarja.

M. R.