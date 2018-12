Prva liga: Domžale - Maribor 1:1

1. december 2018 ob 12:14,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 17:36

Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija so v uvodni tekmi 18. kroga državnega prvenstva pripravili (veliko) presenečenje, saj so na domačem igrišču kar s 6:2 nadigrali drugouvrščeno Olimpijo.

Aluminij je povedel že v 3. minuti, strel Lucasa Maria Horvata od daleč bi moral Aljaž Ivačič brez težav ukrotiti, a mu je žoga ušla v mrežo. Olimpija je hitro izenačila. Savićev strel je Luka Janžekovič odbil, Marko Putinčanin pa je žogo zabil v mrežo.

Zadetek Leka, razveljavljen gol zmajev

V 23. minuti je po podaji Nemanje Jakšića z desne strani Nikola Leko ostal sam in s petih metrov zanesljivo zadel. Olimpija je bila nekajkrat blizu izenačenja, predvsem Andrej Vombergar je ogrožal Aluminijev gol in stresel tudi prečko. V 39. minuti se je po akciji Stefan Savić - Dino Štiglec - Asmir Suljić zatresla mreža Aluminija, vendar je sodnik Slavko Vinčič zaradi Suljićevega prekrška gol razveljavil.

Bagnack zaradi udarca Kidriča prejel rdeči karton

Na 3:1 je v 41. minuti povišal Leko. Najprej je Ilija Martinović močno streljal z glavo, Ivačič je s pomočjo prečke rešil zadetek, toda Olimpijina obramba je spet pozabila na Leka, ki ni imel težkega dela. Potem ko je sodnik že zapiskal konec polčasa, je Macky Bagnack udaril Roka Kidriča in dobil rdeči karton, tako da je Olimpija v drugem delu igrala le z desetimi.

Tahiraj, Krajnc in Petrovič zapečatili usodo gostov

V drugem polčasu je najprej Stefan Savić (52.) z diagonalnim strelom po tleh v malo mrežico znižal na 3:2, nato pa je sledil silovit odgovor domačih. Francesco Tahiraj (54.) je z izjemnim udarcem z leve strani kazenskega prostora povišal na 4:2, Alen Krajnc (63.) po izgubljeni žogi Tomislava Tomića in Dejan Petrovič po samostojnem prodoru pa sta zapečatila usodo gostov. Ti so imeli sicer žogo več v nogah: posest žoge 55:45, a so bili domači nevarnejši - skupaj streli 13:12, v okvir vrat 10:5 - vse v korist Aluminija. Olimpija je tako pod vodstvom Zorana Barišića doživela prvi poraz, ki je tudi prvi zeleno-belih po 16 tekmah brez poraza v vseh tekmovanjih.

Maribor gostuje v Domžalah

Maribor je ob 17.15 začel tekmo v Domžalah, ki ima po kazni Gabra Dobrovoljca težave z obrambno vrsto. Maribor v ligaških obračunih Domžal ni premagal že več kot eno leto.

Zadnji sobotni obračun 18. kroga se bo v Krškem (Krško - Gorica) začel ob 19.15.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 18. krog

ALUMINIJ - OLIMPIJA 6:2 (3:1)

Horvat 3., Leko 23., 42., Tahiraj 54., Krajnc 63., Petrovič 72.; Putinčanin 15., Savić 52.

: Bagnack 45./Olimpija



Aluminij: Janžekovič, Kontek, Martinović, Muminović, Jakšić, Petrovič, Gliha, Leko (77./Grgić), Horvat, Tahiraj (84./Trdina), Kidrič (62./Krajnc).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Zarifović, Bagnack, Boakye, Putinčanin (64./Kapun ), Tomić, Savić, Kronaveter (46./Maksimenko), Suljić (68./Lupeta), Vombergar.

Sodnik: Slavko Vinčič (Maribor)



Danes ob 17.15:

DOMŽALE - MARIBOR 1:1 (-:-)

Gnezda Čerin 5.; Mlakar 19.

Domžale: Mulalić, Rom, Melnjak, Gnezda Čerin, Ibričić, Kirm, Sikošek, Mujan, Vetrih, Lazarević, Podlogar.

Maribor: Pirić, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Vrhovec, Pihler, Dervišević, Mešanović, Zahović, Mlakar.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)





Ob 19.15:

KRŠKO - GORICA



Nedelja ob 13.00:

MURA - CELJE



Ob 16.00:

RUDAR - TRIGLAV

Lestvica: MARIBOR 17 12 3 2 50:14 39 OLIMPIJA 18 9 6 3 38:27 33 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 DOMŽALE 17 6 6 5 32:25 24 MURA 17 6 5 6 26:24 23 CELJE 17 5 8 4 20:24 23 GORICA 17 5 7 5 21:25 22 TRIGLAV 17 4 3 10 23:40 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15 KRŠKO 17 2 6 9 12:26 12

T. O., A. V.