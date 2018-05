Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Finski hokejisti na lestvici skupine B zasedajo drugo mesto. Foto: Reuters

SP elitne divizije: Nemčija - Finska (2. tretjina)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

13. maj 2018 ob 20:02

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Ob 20.15 se bo v Herningu začela tekma 6. kroga skupine B SP-ja elitne divizije v hokeju na ledu. Nasproti si stojita reprezentanci Nemčije in Finske. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Nemci so letos presenetili na olimpijskem turnirju, z izjemnimi igrami so se prebili vse do finala, na koncu pa osvojili srebrno odličje. Na SP-ju elitne divizije jim tokrat ne gre vse po načrtih, po petih odigranih tekmah imajo na lestvici zgolj pet točk, zmagali so le enkrat.

Na drugi strani Finci nimajo pretiranih težav, na petih tekmah so štirikrat zmagali, spodrsljaj so si privoščili le na tekmi proti proti gostiteljici prvenstva Danski, ki je bila boljša s 3:2.

SP elitne divizije, Köbenhavn in Herning

Skupina A, 6. krog, danes ob 20.15:

ŠVICA - ŠVEDSKA

FRANCIJA - ČEŠKA

0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Pastrnak 4., 8., Jaškin 15., Horak 22., 28., Nečas 51.

AVSTRIJA - BELORUSIJA

4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Viveiros 5., Komarek 31., Raffl 35., Zwerger 40.

Ponedeljek ob 16.15:

RUSIJA - SLOVAŠKA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 5 4 1 0 0 14 RUSIJA 5 4 0 1 0 13 ČEŠKA 6 2 3 0 1 12 ŠVICA 5 2 1 1 1 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 5 2 0 2 1 8 FRANCIJA 6 2 0 0 4 6 AVSTRIJA 6 1 0 1 4 4 BELORUSIJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, 6. krog, danes ob 20.15:

NEMČIJA - FINSKA

NORVEŠKA - ZDA

3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Forsberg 27., K. A. Olimb 47., M. Olimb 48.; Kane 9., 13., McAvoy 16., Larkin 22., Martinez 31., Lee 37., Atkinson 40., White 43., Pionk 58.

DANSKA - JUŽNA KOREJA

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Nielsen 23., Jensen 33., Hardt 57.; Ki 25.

Ponedeljek ob 20.15:

KANADA - LATVIJA

Lestvica: * x ZDA 6 4 2 0 0 16 FINSKA 5 4 0 0 1 12 DANSKA 6 3 1 0 2 11 KANADA 5 3 0 1 1 10 -------------------------------------- LATVIJA 5 2 1 1 1 9 NEMČIJA 5 1 0 2 2 5 NORVEŠKA 6 0 1 1 4 3 JUŽNA KOREJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.