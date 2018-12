SP Katar 2022: Prve tekme že ob 11.00?

Katar bo štiri stadione zgradil na novo

4. december 2018 ob 17:38

Doha - MMC RTV SLO, STA

Organizatorji svetovnega nogometnega prvenstva leta 2022 v Katarju so štiri leta pred začetkom izbranim novinarjem razkazali prizorišča tekmovanja, ki sicer še niso dokončana.

Pri tem pa so povedali, da bodo prve tekme, če bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) vztrajala pri tem, da morajo biti na dan odigrana štiri srečanja, ob 11. uri dopoldan po srednjeevropskem času. Naslednji termini bodo ob 14., 17. in 20.00. Katar je časovno dve uri pred srednjo Evropo.

Prvenstvo bo potekalo med 21. novembrom in 18. decembrom

Pomočnik generalnega sekretarja organizacijskega odbora Nasser al-Khater je povedal, da ta razpored še ni potrjen, saj še vedno obstaja možnost, da se v enem dnevu odigrajo le tri tekme predtekmovanja. Dejstvo je, da bo svetovno prvenstvo 2022 iz dosedanjih 32 dni skrčen na 28 dni, saj se bo igralo med 21. novembrom in 18. decembrom, hkrati pa Fifa še vedno razmišlja, da bi mundial razširila iz 32 na 48 držav.

Temperature se gibljejo med 20 in 28 stopinjami

Če bo Mednarodna nogometna zveza potrdila termine, oziroma se odločila za štiri tekme na dan, to pomeni, da se bo prva začela ob 13. uri po lokalnem času, zadnja pa ob 22.00. Organizatorji zatrjujejo, da temperature, ki se trenutno gibljejo med 20 in 28 stopinjami Celzija, ne bodo vplivale na igralce ali gledalce, saj bodo vsi stadioni opremljeni z najsodobnejšimi sistemi za hlajenje.

Tekme v Dohi in okolici

Tekme bodo potekale na osmih stadionih v Dohi in okolici - najbolj oddaljen je 56 kilometrov izven mesta. Štirje že obstoječi stadioni bodo deležni le lepotnih in tehnoloških izboljšav, štiri pa bo Katar zgradil povsem na novo. Vsi ti novi naj bi bili dokončani do konca leta 2019.

A. V.