SP v alpskem smučanju: Hirscher vodi, Hadalin 32.

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

17. februar 2017 ob 09:11,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 11:38

St. Moritz - MMC RTV SLO

Na SP-ju v alpskem smučanju je prvo veleslalomsko vožnjo najbolje odpeljal Marcel Hirscher. Od štirih Slovencev so trije odstopili, najboljši je bil Štefan Hadalin, ki je 32.

S progo je v prvi vožnji najbolje opravil Marcel Hirscher, ki je smučal praktično brez napak, ciljno črto je s štartno številko 6 prečkal z najboljšim časom, ki ga ni premagal nihče več.

Za njim se mu je še najbolj približal Alexis Pinturault, ki je zaostal za 35 stotink sekunde in zasedel tretje mesto, drugi je bil Philipp Schörghofer (+0,26). Nastop se je sicer ponesrečil Felixu Neureutherju, ki je storil napako, izgubil veliko hitrosti in za Hirscherjem zaostal za sekundo in 79 stotink.

Polom: Trije Slovenci brez časa

Edini, ki v prvi jakostni skupini ni končal svojega nastopa, je bil - žal - Žan Kranjec, ki tudi sicer ni bil najbolj zadovoljen s smučanjem pred zdrsom. "Tam, kjer sem odstopil, sem mogoče malce pozno prišel v zavoj, nagnil sem se navznoter. Podlaga je sicer zelo dobro, sneg je zelo hiter, a vsaka napaka se hitro kaznuje. Od štarta ni bilo pretirano dobro, nisem prišel v pravi ritem. Kakšen zavoj je bil sicer dober, a v celoti ni bilo dobro. Se zgodi," je svoj veleslalomski nastop pokomentiral Kranjec, ki je smučal s štartno številko 11. Na tekmi so nastopili še trije Slovenci, od katerih je v cilj prismučal le Štefan Hadalin, ki je za Hirscherjem zaostal za dve sekundi in štiri desetinke. Miha Hrobat in Martin Čater sta odstopila.

Finalna vožnja se bo začela ob 13. uri s prenosom na TV SLO 2 in na MMC-ju.

SP v alpskem smučanju, St. Moritz, veleslalom (M)

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:06,73 2. P. SCHÖRGHOFER AVT +0,26 3. A. PINTURAULT FRA 0,35 4. M. OLSSON NOR 0,39 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,48 6. R. LEITINGER AVT 0,53 7. K. HAUGEN LEIF NOR 0,54 8. M. FAIVRE FRA 0,78 9. R. TONETTI ITA 0,85 10. F. ZUBČIĆ HRV 0,97 11. F. EISATH ITA 1,05 ... 32. Š. HADALIN SLO 2,40 Odstop: Kranjec, Kilde, Hrobat, Čater

