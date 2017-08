SP v atletiki: 19-letna Agata Zupin v polfinalu!

Ponedeljkov program se bo končal s finalom na 1.500 m (Ž)

7. avgust 2017 ob 14:01,

zadnji poseg: 7. avgust 2017 ob 21:29

London - MMC RTV SLO, STA

Četrti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Londonu je v kvalifikacijah teka na 400 metrov z ovirami uspešno nastopila Agata Zupin, eden največjih slovenskih upov za prihodnost.

19-letnica, najmlajša med vsemi prijavljenimi, je tekla v tretji kvalifikacijski skupini in bila z izidom 56,54 četrta v svoji skupini, po štiri tekačice iz vsake skupine pa so tudi napredovale v polfinale. Zupinova je prvih 300 metrov odtekla odlično, na predzadnji oviri pa je izgubila ritem. Skupno je dosegla 27. čas, ima pa očitno še precej rezerv in če ji bo v torkovem polfinalu (ob 21.35) uspel brezhiben tek (v letošnji sezoni se na tekmah to še ni zgodilo), bi prav lahko izboljšala osebni (in s tem državni) rekord 55,96.

"Zadnji dve oviri sta bili grozni"

"Izjemno sme vesela. Skrbelo me je, da bi mi katera izmed tekmovalk prehitela na koncu, pa sem vseeno prišla v polfinale in imam možnost, da popravim tek, ki ni bil vrhunski. In s tem tudi čas. Zaradi polnih tribun sem imela tremo, toda obenem je bilo to tudi izjemno doživetje. Do sedme, osme ovire sem tekla zelo dobro, zadnji dve pa sta bili grozni. Zelo sem si želela naprej, da ne bi končala v kvalifikacijah. Ko je ameriška tekmovalka ob meni podrla zadnjo oviro, je bil to potem problem tudi zame, ampak sem zdržala," je nastop ocenila članica kamniškega kluba.

Na programu so sicer danes štiri končne odločitve. V metu kladiva je pričakovano zmagala svetovna rekorderka in absolutna vladarka te discipline Anita Wlodarczyk z izidom 77,90 metra. Najdaljši met ji je uspel v peti seriji.

Atleti se bodo ob 21.30 za odličja pomerili na 110 m ovire, ob 21.25 v troskoku in ob 22.50 na 1500 m.

Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Kladivo (Ž): 1. A. WLODARCZYK POL 77,90 2. Ž. VANG KIT 75,98 3. M. KOPRON POL 74,76

Današnji spored:

19.30: 200 m (M), 1. krog

19.35: Troskok (M), kvalifikacije

20.00: Kladivo (Ž), finale

20.30: 400 m ovire (Ž), 1. krog



21.20: 400 m ovire (M), polfinale

21.20: Troskok (Ž), finale



21.55: 400 m (Ž), polfinale

22.30: 110 m ovire (M), finale



22.50: 1.500 m (Ž), finale

T. O.