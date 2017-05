SP v hokeju na ledu: Finska - Slovenija 0:0

Američani gladko odpravili Italijo; nov poraz Belorusov

10. maj 2017 ob 12:51,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 20:02

Pariz - MMC RTV SLO

Tesna zmaga proti Belorusiji, visok poraz proti Franciji in točka proti Češki je nepričakovano skromen izkupiček hokejistov Finske, ki se od 20.15 daljev 4. krogu SP-ja merijo s Slovenci.

Svetovni podprvaki so se po dveh klofutah, zadnjo so doživeli v nedeljo, ko so Čehi v zadnji tretjini nadomestili tri gole zaostanka, znašli pod pritiskom domače javnosti. Tudi zaradi tega je drevi pričakovati popolno mobilizacijo in silovite napade od prvega sodniškega meta.

V vrstah finskih levov igra pet igralcev iz Lige NHL, še šest pa si jih kruh služi v ruski KHL-ligi. Na elitnem tekmovanju sta se ekipi pomerili trikrat, vselej so zmagali Finci. Leta 2003 je bilo 12:0, leta 2006 5:3, leta 2015 pa je bil izid 4:0.

Slovenija je po odlični predstavi proti Švici in solidni proti Kanadi popolnoma zatajila proti Norvežanom, ki so slavili s 5:1. Selektor Nik Zupančič je opozoril, da je šepal predvsem pristop igralcev. Vse bolj jasno je, da bo za rise ključna tekma za obstanek v soboto, ko bodo igrali proti Belorusiji.

V primerjavi s tekmo z Norveško bo imela Slovenija vendarle aduta več, saj se po prestani kazni dveh tekem prepovedi v moštvo vrača Žiga Jeglič. A na tekmi s trdoživimi Skandinavci so nekateri igralci staknili manjše poškodbe, tako da Zupančič ni bil povsem brez skrbi. Mogoče je, da bosta manjkala Rok Tičar, ki je dobil lažji pretres možganov, in Robert Sabolič, ki je tarnal ob ponovni poškodbi palca.



PARIZ, skupina B, 4. krog

ŠVICA - BELORUSIJA

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Schappi 18., Ambuhl 36., Almond 48.



Ob 20.15:

FINSKA - SLOVENIJA

0:0 (-:-, -:-, -:-)

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ŠVICA 4 2 1 1 0 14:8 9 NORVEŠKA 3 2 0 0 1 8:6 6 FRANCIJA 3 1 1 0 1 11:7 5 ČEŠKA 3 1 1 0 1 11:8 5 FINSKA 3 1 0 1 1 7:11 4 SLOVENIJA 3 0 0 1 2 7:17 1 BELORUSIJA 4 0 0 0 4 3:18 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

KÖLN, skupina A, 4. krog:

ZDA - ITALIJA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Nelson 6., 26., Lee 28.

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - NEMČIJA

Lestvica: * x LATVIJA 3 3 0 0 0 8:2 9 RUSIJA 3 2 1 0 0 18:5 8 ZDA 3 2 0 0 1 12:7 6 ŠVEDSKA 3 1 0 1 1 11:8 4 SLOVAŠKA 3 0 1 1 1 7:9 3 NEMČIJA 3 1 0 0 2 7:14 3 DANSKA 3 0 1 0 2 6:13 2 ITALIJA 3 0 0 1 2 4:15 1

R. K.