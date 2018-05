SP v hokeju: Češko čaka nov zahteven obračun

Neposredni prenos tekme Češka - Švedska na TV SLO 2 in MMC-ju

6. maj 2018 ob 11:21

Köbenhavn,Herning - MMC RTV SLO

Tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju odpirajo glavni favoriti Rusi in Kanadčani z obračunoma z Avstrijo oziroma Južno Korejo.

Medtem ko so Avstrijci v prvem krogu v podaljšku šele klonili pred Švico, pa so Južni Korejci visoko izgubili. Mrežo gostiteljev zadnjih olimpijskih iger so do vrha napolnili Finci. Zdaj jih čaka težko delo proti Kanadčanom, ki so na prvi tekmi vknjižili le točko, saj so jih po kazenskih strelih premagali Američani. Tudi Avstrijci nimajo veliko možnosti proti močnim Rusom, ki so se za uvod poigrali s Francijo.

Najzanimivejši dvoboj dneva bo med Švedsko in Češko. Obračun svetovnih prvakov, ki so s 5:0 na Danskem odpravili Beloruse, in Čehov, ki so se namučili s Slovaško in sosede premagali šele v podaljšku, si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

2. krog, skupina A, Köbenhavn, danes ob 12.15:

AVSTRIJA - RUSIJA

-:- (0:3, -:-, -:-)

Ob 16.15:

ŠVEDSKA - ČEŠKA

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - ŠVICA

Lestvica: * x RUSIJA 1 1 0 0 0 3 ŠVEDSKA 1 1 0 0 0 3 FRANCIJA 2 1 0 0 1 3 ŠVICA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- ČEŠKA 1 0 1 0 0 2 AVSTRIJA 1 0 0 1 0 1 SLOVAŠKA 1 0 0 1 0 1 BELORUSIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning, danes ob 12.15:

JUŽNA KOREJA - KANADA

-:- (0:2, -:-, -:-)

Ob 16.15:

NEMČIJA - NORVEŠKA

Ob 20.15:

LATVIJA - FINSKA

Lestvica: * x ZDA 2 1 1 0 0 5 FINSKA 1 1 0 0 0 3 DANSKA 2 0 1 0 1 2 LATVIJA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- KANADA 1 0 0 1 0 1 NEMČIJA 1 0 0 1 0 1 NORVEŠKA 1 0 0 1 0 1 JUŽNA KOREJA 1 0 0 0 1 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. J.