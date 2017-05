Slovenija se je vrnila po 0:4, a klonila po kazenskih strelih

Žiga Pance zaradi počene mečnice ob svetovno prvenstvo

6. maj 2017 ob 10:52,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 15:05

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski hokejisti so po kazenskih strelih izgubili prvo tekmo na SP-ju v Parizu. Švicarji so bili boljši s 5:4, vendar si risi zaslužijo čestitke za izjemno vrnitev po zaostanku z 0:4.

Švicarji so prvo tretjino dobili s prednostjo štirih zadetkov, potem ko so v 11. minuti načeli mrežo Gašperja Krošlja ob prvi igri z igralcem več pol minute po izključitvi Jana Urbasa. Samo 12 sekund pozneje je bilo že 2:0. Dva zadetka v kratkem času so Slovenci prejeli tudi 17. in 18. minuti, ko je med njima minilo 48 sekund.

Risi so v drugi tretjini zaigrali precej bolje. Krošlja je v vratih zamenjal Matija Pintarič, Jan Muršak pa je v 39. minuti z igralcem manj znižal na 4:1. Po strelu z modre črte je pred vrati atraktivno spremenil smer ploščku. To je bil njegov 19. gol v 48. nastopu za reprezentanco. Malo pred zadetkom Muršaka je Miha Verlič zadel prečko.

Jeglič, Urbas in Sabolič v polno v zadnji tretjini

Slovenci so dobro nadaljevali tudi v zadnji tretjini. V 46. minuti je Žiga Jeglič med nogama vratarja dosegel gol za 4:2, 34. v 110. nastopu. Šest minut pred koncem je ob igri s petimi proti trem Urbas poskrbel za novo veselje slovenskih navijačev in napeto končnico. Risi so imeli tudi v nadaljevanju še nekaj časa igralca več, saj so si Švicarji v slabih dveh minutah prislužili kar tri izključitve, in že slabo minuto in pol pozneje je sledilo izenačenje Roberta Saboliča iz bližine. Kakšna vrnitev slovenskih hokejistov!

Pred vrati Švice je bilo vroče tudi ob samem koncu rednega dela tekme. Ko je na uri pisalo 57:43, je moral namreč na kazensko klop Philippe Furrer. Slovenci novega "power playa" niso izkoristili, tako kot ne njihovi tekmeci v podaljšku po izključitvi Luke Vidmarja.

Pri kazenskih strelih so bili varovanci Nika Zupančiča neuspešni, zgrešili so vse tri. Saboliču in Roku Tičarju je strel ubranil Jonas Hiller, Muršak pa je streljal prek vrat. Na drugi strani je že v prvi seriji edini zadel Damien Brunner, medtem ko je Pintarič poskusa Denisa Hollensteina in Tannerja Richarda ubranil. Slovenija je tako osvojila točko, Švica dve. Razmerje v strelih je bilo 33:23 za Švicarje.

Panceta zamenjal Pem

Slovenci so na led v dvorani Bercy stopili brez Žige Panceta, ki se je poškodoval in na SP-ju ne bo mogel nastopiti. Na petkovem treningu je Pance pri poskusu blokiranja strela dobil plošček v desni gleženj in zato v nadaljevanju tudi zapustil led. Zdravniški pregledi so pokazali počeno mečnico. Poškodba je takšne narave, da je nadaljnje tekmovanje nemogoče, saj bi z morebitnim nastopanjem tvegal zlom kosti in še precej hujše posledice.

"V 99 odstotkih se v takšnih primerih ne zgodi nič, a je plošček zadel mesto tik nad drsalko, kjer ni zaščite. Noga je že dodobra zatekla, ko sva z zdravnikom opravila podroben pregled v bolnišnici. Že tu v dvorani so sumili, da gre za takšno poškodbo, in videlo se je, da nima smisla razmišljati o čemer koli drugem. Sledi nekaj tednov okrevanja, sezone je zame konec," je razložil Pance, ki bo soigralce lahko spodbujal le s tribun. V postavi ga je zamenjal Nik Pem.

Spomini na Pariz so za slovenske navijače sicer še vedno sveži in prijetni. Rokometaši so tam pozimi osvojili bronasto medaljo na SP-ju. Osnovni cilj hokejistov, ki velikokrat nihajo med elitno skupino svetovnega hokeja in eno stopnjo nižjim tekmovanjem, je pri druženju z najboljšimi na svetu vselej ne izpasti.

Tako bo tudi letos, ko se bodo Slovenci v skupini borili s Švicarji, Francozi, Kanadčani, Finci, Čehi, Belorusi in Norvežani. A potihoma selektor Zupančič in njegovi izbranci upajo, da bodo naredili korak naprej in dosegli še kaj več od golega obstanka.



Slovenija bo tudi v nedeljo igrala že zgodaj popoldne, tekmec bo branilka naslova Kanada.

Skupina B, Pariz

ŠVICA - SLOVENIJA

5:4 (4:0, 0:1, 0:3) - po kazenskih strelih

Ambuhl 11., Haas 12., Löffel 17., Bodenmann 18.; Muršak 39., Jeglič 46., Urbas 55., Sabolič 56.

Danes ob 16.15:

BELORUSIJA - ČEŠKA



Ob 20.15:

NORVEŠKA - FRANCIJA

Odigrano v petek:

FINSKA - BELORUSIJA

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

ČEŠKA - KANADA

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Skupina A, Köln

LATVIJA - DANSKA

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Meija 24., Indrasis 42., 53.

Danes ob 16.15:

SLOVAŠKA - ITALIJA

Ob 20.15:

NEMČIJA - ŠVEDSKA

Odigrano v petek:

ŠVEDSKA - RUSIJA

1:2 (1:0, 0:0, 0:1) - po kazenskih strelih

ZDA - NEMČIJA

1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

