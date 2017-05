SP v hokeju na ledu: Finska - Slovenija 2:1

Američani gladko odpravili Italijo; nov poraz Belorusov

10. maj 2017 ob 12:51,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 21:13

Pariz - MMC RTV SLO

Tesna zmaga proti Belorusiji, visok poraz proti Franciji in točka proti Češki je nepričakovano skromen izkupiček hokejistov Finske, ki se od 20.15 v 4. krogu SP-ja merijo s Slovenci.

Svetovni podprvaki so se po dveh klofutah, zadnjo so doživeli v nedeljo, ko so Čehi v zadnji tretjini nadomestili tri gole zaostanka, znašli pod pritiskom domače javnosti. Tudi zaradi tega je drevi pričakovati popolno mobilizacijo in silovite napade od prvega sodniškega meta.

V vrstah finskih levov igra pet igralcev iz Lige NHL, še šest pa si jih kruh služi v ruski KHL-ligi. Na elitnem tekmovanju sta se ekipi pomerili trikrat, vselej so zmagali Finci. Leta 2003 je bilo 12:0, leta 2006 5:3, leta 2015 pa je bil izid 4:0.

Kuralt zadel iz protinapada

Risi so se v prvi tretjini odlično zoperstavili favoriziranemu nasprotniku. Zbrano so se branili, odlično so pokrivali finske hokejiste, s hitrimi protinapadi so nekajkrat pritisnili na obrambo nasprotnika, nagrada je sledila v 15. minuti, ko so tudi zatresli mrežo Harrija Saterija. Finci so pred golom Gašperja Krošlja izgubili plošček, do njega se je po podaji Nika Pema dokopal Anže Kuralt in oddrsal v protinapad. Aleš Krajnc je zadrsal v sredino, nase potegnil dva finska branilca, Kuralt pa je s strelom iz zapestja hladnokrvno mimo vratarjeve lovilke zadel za 1:0! Veselje Slovencev se še ni povsem poleglo, ko se je že v naslednjem finskem napadu stresel okvir Krošljevega gola. Do konca prve tretjine so Finci več ali manj pritiskali na slovenska vrata, a se mreža ni zatresla. Tik pred koncem tretjine je bil za dve minuti zaradi zadrževanja s palico izključen Žiga Jeglič. V prvi tretjini je Krošelj ubranil vseh 15 strelov.

Fincem hitro uspel preobrat

Finci power playja na začetku druge tretjine niso izkoristili, so pa v 25. minuti izid poravnali. Po dobljenem sodniškem metu pred slovenskimi vrati je z modre črte natančno sprožil Veli-Matti Savinainen, Krošelj je bil brez moči. Kmalu zatem je moral Jeglič znova na kazensko klop, prednost igralca več na ledu pa so aktualni svetovni podprvaki tokrat izkoristili. Odbiti plošček - ta se je po strelu odbil od drsalke Luke Vidmarja - je z desne strani v prazno mrežo Mikko Ratanen. 2:1.

PARIZ, skupina B, 4. krog

ŠVICA - BELORUSIJA

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Schappi 18., Ambuhl 36., Almond 48.



Ob 20.15:

FINSKA - SLOVENIJA

2:1 (0:1, -:-, -:-)

Savinainen 25., Rantanen 26.; Kuralt 15.

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ŠVICA 4 2 1 1 0 14:8 9 NORVEŠKA 3 2 0 0 1 8:6 6 FRANCIJA 3 1 1 0 1 11:7 5 ČEŠKA 3 1 1 0 1 11:8 5 FINSKA 3 1 0 1 1 7:11 4 SLOVENIJA 3 0 0 1 2 7:17 1 BELORUSIJA 4 0 0 0 4 3:18 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

KÖLN, skupina A, 4. krog:

ZDA - ITALIJA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Nelson 6., 26., Lee 28.

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - NEMČIJA

Lestvica: * x ZDA 4 3 0 0 1 15:7 9 LATVIJA 3 3 0 0 0 8:2 9 RUSIJA 3 2 1 0 0 18:5 8 ŠVEDSKA 3 1 0 1 1 11:8 4 SLOVAŠKA 3 0 1 1 1 7:9 3 NEMČIJA 3 1 0 0 2 7:14 3 DANSKA 3 0 1 0 2 6:13 2 ITALIJA 4 0 0 1 3 4:18 1 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

