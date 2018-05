Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V prvi tretjini tekme Švedska - Slovaška je bilo razmerje v strelih 21:10. Foto: Reuters Dodaj v

SP v hokeju: Ob 20.15 prenos tekme Kanada - Finska

Švedi po prvi tretjini proti Slovakom vodili z 2:1

12. maj 2018 ob 12:58,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 14:46

Köbenhavn/Herning - MMC RTV SLO

Hokejisti Švedske so v podaljšku premagali Slovake s 4:3, medtem ko so olimpijski podprvaki Nemci klonili pred Latvijci (3:1).

V predtekmovalni skupini A je bilo po drugi tretjini dvoboja Švedska - Slovaška 3:2. Slovaki so povedli (Tomas Jurco), Švedi, ki so proti slovaškim vratom v prvi tretjini sprožili kar 21 strelov, pa so z zadetkoma Dennisa Everberga in Gustava Nyquista pripravili preobrat in uvodno tretjino dobili z 2:1.

V 25. minuti je igralec Montreala Jacob de la Rose povišal na 3:1, Marek Daloga pa je v 37. minuti z igralcem manj Slovake spet vrnil v igro, ko je prišel pred Hellberga in s strelom pod prečko znižal zaostanek na 3:2. Izid je v 47. minuti izenačil Ladislav Nagy, ki je iz prve spretno zadel ob drugi vratnici.

V power playju do zmagovitega gola

Ko je že kazalo, da tudi po podaljšku ne bo znan zmagovalec, in da bodo tega določili kazenski streli, si je Daloga privoščil napako. S palico je zadrževal nasprotnega igralca in si prislužil dveminutno kazen, ki so jo Švedi hitro vnovčili. Po napaki Slovakov v srednji tretjini so oddrveli v protinapad, v katerem je tekmo odločil Mika Zibanejad. Po njegovi podaji na drugo vratnico se je plošček sicer odbil od drsalke slovaškega branilca v gol.

V skupini A bo v okviru 5. kroga zvečer še tekma med Rusijo in Švico, popoldne pa se bosta v uvodni tekmi 6. kroga v boju za obstanek pomerili še reprezentanci Avstrije in Belorusije.

V skupini B je danes v ospredju tekma Kanada - Finska, ki se bo začela ob 20.15. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

SKUPINA A, Köbenhavn, 5. krog



FRANCIJA - AVSTRIJA

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)



BELORUSIJA - ČEŠKA

0:3 (0:3, 0:0, 0:0)



SLOVAŠKA - ŠVEDSKA

3:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Jurco 11., Daloga 37., Nagy 47.; Everberg 16., Nyquist 19., De la Rose 25., Rakkel 65.

Danes ob 20.15:

RUSIJA - ŠVICA



6. krog, sobota ob 16.15:

AVSTRIJA - BELORUSIJA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 5 4 1 0 0 14 RUSIJA 4 3 0 1 0 10 ŠVICA 4 2 1 1 0 9 ČEŠKA 5 1 3 0 1 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 5 2 0 2 1 8 FRANCIJA 5 2 0 0 3 6 AVSTRIJA 5 0 0 1 4 1 BELORUSIJA 5 0 0 0 5 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA B, Herning, 5. krog



DANSKA - NORVEŠKA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



ZDA - JUŽNA KOREJA

13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

LATVIJA - NEMČIJA

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Kenins 37., Galvins 41., Dzerins 47.; Kahun 48.

Danes ob 20.15:

KANADA - FINSKA

6. krog, sobota ob 16.15:

DANSKA - JUŽNA KOREJA

Lestvica: * x ZDA 5 3 2 0 0 13 KANADA 4 3 0 1 0 10 FINSKA 4 4 0 0 1 9 LATVIJA 5 2 1 1 1 9 -------------------------------------- DANSKA 5 2 1 0 2 8 NEMČIJA 5 1 0 2 2 5 NORVEŠKA 5 0 1 1 3 3 JUŽNA KOREJA 5 0 0 0 5 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O., M. L.