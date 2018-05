SP v hokeju: Slovaki bodo izzvali Čehe

Danska in ZDA v boj za drugo zmago

5. maj 2018 ob 11:38

Köbenhavn - MMC RTV SLO

V petek se je na Danskem začelo svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. Drugi tekmovalni dan si boste na TV SLO 2 in MMC-ju lahko ogledali tekmo Češka - Slovaška.

Dvoboj sosednjih držav, ki sta se leta 2000 v Rusiji pomerili v finalu svetovnega prvenstva, se bo začel ob 20.05, neposredni prenos pa deset minut prej. Zadnji medalji sta reprezentanci na svetovnih prvenstvih osvojili pred šestimi leti, ko sta prvenstvo gostili Finska in Švedska. Slovaška je bila srebrna, Češka pa bronasta. Slovaki so sicer leta 2002 postali svetovni prvaki, Čehom pa je v času samostojne države to uspelo šestkrat, nazadnje leta 2010. Šestkrat sta na vrh stopili tudi pod skupno zastavo.

Vabljeni k ogledu:

- Spored celotnega prvenstva



V petek se je prvenstvo začelo z zanimivim dvobojem med ZDA in Kanado, ki so ga Američani dobili po kazenskih strelih, Rusi, zdajšnji olimpijski prvaki, so nadigrali Francoze, branilci naslova Švedi pa Beloruse. Danska je bila po kazenskih strelih boljša od olimpijskih podprvakov Nemcev.

V soboto so na sporedu še preostale štiri tekme prvega kroga, v vsaki skupini pa bo odigran tudi en dvoboj drugega kroga.

Skupina A, Köbenhavn, 1. krog, sobota ob 12.15:

ŠVICA - AVSTRIJA

Ob 20.15:

ČEŠKA - SLOVAŠKA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

2. krog, sobota ob 16.15:

FRANCIJA - BELORUSIJA

Skupina B, Herning, 1. krog, sobota ob 12.15:

NORVEŠKA - LATVIJA

Ob 16.15:

FINSKA - JUŽNA KOREJA

2. krog, sobota ob 20.15:

DANSKA - ZDA

T. J.