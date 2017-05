Prvi norveški napad uničil slovenske sanje o prvi zmagi

Edini slovenski zadetek je dosegel Robert Sabolič

9. maj 2017 ob 13:09,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 18:37

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca je izgubila tudi tretjo tekmo SP-ja elitne divizije v Parizu. Norveška je bila boljša s 5:1.

Nič kaj privlačnega hokeja niso videli gledalci v pariški dvorani Bercy. Slovenija ni bila razpoložena, na norveška vrata je sprožila le 16 strelov in ni izkoristila kar petih "power playjev". Skandinavci so bili predvsem v prvi tretjini (3:0) očitno boljši in so dokazali, da imajo upravičeno višje cilje (četrtfinale) kot risi. Edini slovenski zadetek je dosegel Robert Sabolič, ko je pred koncem druge tretjine znižal na 4:1. V slovenski ekipi je bil sicer najboljši Jan Urbas.

Za vodstvo 2:0 zaslužna brata Olimb

Slovenija je prvo tretjino odigrala slabo, premalo agresivno in s preveč napakami v obrambi. Norvežani so povedli s 3:0, pri čemer sta prva zadetka dosegla brata Olimb. V šesti minuti je bil uspešen Mathis Olimb, potem ko Matija Pintarič ni dobro posredoval (plošček mu je ušel pod nogami), v 15. minuti pa Ken Andre Olimb, ki je bil z golom in dvema podajama izbran za igralca tekme.

Norvežani niso dopustili preobrata

Pintariča je v drugi tretjini zamenjal Gašper Krošelj. Norvežani so vodstvo v 39. minuti (z igralcem več; izključen je bil Rok Tičar) povišali na 4:0, risi pa so 15 sekund pred koncem druge tretjine dosegli zadetek upanja, potem ko je Robert Sabolič z desne strani z nizkim diagonalnim strelom premagal Larsa Haugena. Scenarij s tekme proti Švici, ko se je Slovenija vrnila po zaostanku 0:4 se ni ponovil. Slovenija je v zadnjih 20 minutah streljala le štirikrat, v zadnji minuti pa je spet zadel prvi norveški napad. Med strelce se je po bratih Olimb vpisal še Patrick Thoressen.

Novo priložnost za dokazovanje bo imela Slovenija že v sredo, ko bo ob 20.15 igrali s Finsko.

SP elitne divizije v hokeju na ledu

Skupina B (Pariz), 3. krog:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Sabolič 40.; M. Olimb 6., K. A. Olimb 15., Forsberg 19., Reichenberg 39., Thoressen 60.

Danes ob 20.15:

ŠVICA - FRANCIJA

BELORUSIJA - KANADA

0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

FINSKA - ČEŠKA

* 3:4 (3:0, 0:0, 0:3)

* - po kazenskih strelih

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ČEŠKA 3 1 1 0 1 11:8 5 ŠVICA 2 1 1 0 0 8:4 5 FINSKA 3 1 0 1 1 7:11 4 FRANCIJA 2 1 0 0 1 7:4 3 NORVEŠKA 2 1 0 0 1 3:5 3 SLOVENIJA 2 0 0 1 1 6:12 1 BELORUSIJA 3 0 0 0 3 3:15 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina A (Köln), 3. krog:

ITALIJA - LATVIJA

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Insam 4.; Dzerins 13., 59.

Danes ob 20.15:

SLOVAŠKA - DANSKA

NEMČIJA - RUSIJA

3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

ZDA - ŠVEDSKA

4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Lestvica: * x LATVIJA 3 3 0 0 0 8:2 9 RUSIJA 3 2 1 0 0 18:5 8 ZDA 3 2 0 0 1 12:7 6 ŠVEDSKA 3 1 0 1 1 11:8 4 NEMČIJA 3 1 0 0 2 7:14 3 SLOVAŠKA 2 0 1 0 1 4:5 2 ITALIJA 3 0 0 1 2 4:15 1 DANSKA 2 0 0 0 2 2:10 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

