SP v hokeju: Švedi v podaljšku strli Slovake

Zvečer v prenosu derbi med Kanado in Finsko

12. maj 2018 ob 12:58,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 18:00

Köbenhavn/Herning - MMC RTV SLO

Hokejisti Švedske so v podaljšku premagali Slovake s 4:3, medtem ko so olimpijski podprvaki Nemci klonili pred Latvijci (3:1).

V predtekmovalni skupini A je bilo po drugi tretjini dvoboja Švedska - Slovaška 3:2. Slovaki so povedli (Tomas Jurco), Švedi, ki so proti slovaškim vratom v prvi tretjini sprožili kar 21 strelov, pa so z zadetkoma Dennisa Everberga in Gustava Nyquista pripravili preobrat in uvodno tretjino dobili z 2:1.

V 25. minuti je igralec Montreala Jacob de la Rose povišal na 3:1, Marek Daloga pa je v 37. minuti z igralcem manj Slovake spet vrnil v igro, ko je prišel pred Hellberga in s strelom pod prečko znižal zaostanek na 3:2. Izid je v 47. minuti izenačil Ladislav Nagy, ki je iz prve spretno zadel ob drugi vratnici.

V power playju do zmagovitega gola

Ko je že kazalo, da tudi po podaljšku ne bo znan zmagovalec, in da bodo tega določili kazenski streli, si je Daloga privoščil napako. S palico je zadrževal nasprotnega igralca in si prislužil dveminutno kazen, ki so jo Švedi hitro vnovčili. Po napaki Slovakov v srednji tretjini so oddrveli v protinapad, v katerem je tekmo odločil Mika Zibanejad. Po njegovi podaji na drugo vratnico se je plošček sicer odbil od drsalke slovaškega branilca v gol.

Latvija vzela mero Nemčiji

V skupini B je Latvija s 3:1 nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo ugnala olimpijske podprvake Nemce. Strelci za Latvijo so bili Ronalds Kenins, Guntis Galvins in Andris Dzerins, medtem ko je za Nemce zadel Dominik Kahun. Razmerje strelov je bilo 34:32 za Nemce. Danes je sicer v ospredju tekma Kanada - Finska, ki se bo začela ob 20.15. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

V skupini A bo zvečer še tekma med Rusijo in Švico, od 16.15 naprej pa se v boju za obstanek merita Avstrija in Belorusija.

SKUPINA A, Köbenhavn, 5. krog



Odigrano v petek:

FRANCIJA - AVSTRIJA

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

BELORUSIJA - ČEŠKA

0:3 (0:3, 0:0, 0:0)



SLOVAŠKA - ŠVEDSKA

3:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Jurco 11., Daloga 37., Nagy 47.; Everberg 16., Nyquist 19., De la Rose 25., Zibanejad 65.

Danes ob 20.15:

RUSIJA - ŠVICA



6. krog, danes ob 16.15:

AVSTRIJA - BELORUSIJA

-:- (1:0, 3:0, -:-)

Viveiros 5., Komarek 31., Raffl 35., Zwerger 40.

Lestvica: * x ŠVEDSKA 5 4 1 0 0 14 RUSIJA 4 3 0 1 0 10 ŠVICA 4 2 1 1 0 9 ČEŠKA 5 1 3 0 1 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 5 2 0 2 1 8 FRANCIJA 5 2 0 0 3 6 AVSTRIJA 5 0 0 1 4 1 BELORUSIJA 5 0 0 0 5 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA B, Herning, 5. krog



Odigrano v petek:

DANSKA - NORVEŠKA

3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



ZDA - JUŽNA KOREJA

13:1 (4:1, 4:0, 5:0)



LATVIJA - NEMČIJA

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Kenins 37., Galvins 41., Dzerins 47.; Kahun 48.

Danes ob 20.15:

KANADA - FINSKA

6. krog, danes ob 16.15:

DANSKA - JUŽNA KOREJA

-:- (0:0, 2:1, -:-)

Nielsen 23., Jensen 33.; Kim 25.

Lestvica: * x ZDA 5 3 2 0 0 13 KANADA 4 3 0 1 0 10 FINSKA 4 4 0 0 1 9 LATVIJA 5 2 1 1 1 9 -------------------------------------- DANSKA 5 2 1 0 2 8 NEMČIJA 5 1 0 2 2 5 NORVEŠKA 5 0 1 1 3 3 JUŽNA KOREJA 5 0 0 0 5 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O., M. L., A. V.