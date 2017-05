SP v hokeju: Švedska - Rusija, Finska - Belorusija

Slovenija igra v soboto proti Švici

5. maj 2017 ob 16:15,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 16:45

Pariz/Köln - MMC RTV SLO

S tekmama med Švedsko in Rusijo ter Finsko in Belorusijo se v Kölnu in Parizu začenja svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu.

Med 16 reprezentancami, ki nastopajo na prvenstvu, je tudi Slovenija. Varovanci Nika Zupančiča bodo uvodno tekmo turnirja odigrali v soboto ob 12.15 proti Švici.

16 reprezentanc je razporejenih v dve skupini s po osmimi moštvi. Prve štiri napredujejo v četrtfinale, zadnji ekipi iz vsake od skupin pa izpadeta v nižji rang tekmovanja. Na letošnjem SP divizije I (skupina A) sta si napredovanje na SP 2018 zagotovili Avstrija in Južna Koreja.

Naslov prvakov bodo na SP v Franciji in Nemčiji branili hokejisti Kanade.

HOKEJ NA LEDU



SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

KÖLN, skupina A



Danes ob 16.15:

ŠVEDSKA - RUSIJA

-:- (1:0, -:-, -:-)

Lindholm 15.



Ob 20.15:

ZDA - NEMČIJA

Lestvica: * x DANSKA - - - - - -:- - ITALIJA - - - - - -:- - LATVIJA - - - - - -:- - NEMČIJA - - - - - -:- - RUSIJA - - - - - -:- - SLOVAŠKA - - - - - -:- - ŠVEDSKA - - - - - -:- - ZDA - - - - - -:- - * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



PARIZ, skupina B



Danes ob 16.15:

FINSKA - BELORUSIJA

-:- (2:0, -:-, -:-)

Aho 3., Osala 6.



Ob 20.15:

ČEŠKA - KANADA

Lestvica: * x BELORUSIJA - - - - - -:- - ČEŠKA - - - - - -:- - FRANCIJA - - - - - -:- - FINSKA - - - - - -:- - KANADA - - - - - -:- - NORVEŠKA - - - - - -:- - SLOVENIJA - - - - - -:- - ŠVICA - - - - - -:- - * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

