SP v hokeju: Finska - ZDA 1:0 (1. tretjina)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

15. maj 2018 ob 12:15

Herning - MMC RTV SLO

Ob 12.15 se je Herningu na Danskem začela tekma 7. kroga v skupini B letošnjega svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu. Nasproti si stoijita reprezentanci ZDA in Finske. Prenos na TV SLO 2/MMC-ju.

Gre za obračun najboljših ekip v skupini. ZDA na prvenstvu še ne poznajo poraza, na šestih tekmah so šestkrat slavile, štirikrat po rednem delu. Na drugi strani so Finci dvakrat izgubili in štirikrat zmagali, za Američani zaostajajo za tri točke.

SP elitne divizije v hokeju na ledu, Danska

Skupina B, Herning, 7. krog

Danes ob 12.15:

FINSKA - ZDA

1:0 (-:-, -:-, -:-)

Aho 11.

Ob 16.15:

KANADA - NEMČIJA

Ob 20.15:

LATVIJA - DANSKA

JUŽNA KOREJA - NORVEŠKA

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Lindström 14., Olsen 47., Holos 51.

Lestvica: * x ZDA 6 4 2 0 0 16 FINSKA 6 4 0 1 1 13 KANADA 6 3 1 1 1 12 DANSKA 6 3 1 0 2 11 -------------------------------------- LATVIJA 6 2 1 2 1 10 NEMČIJA 6 1 1 2 2 7 NORVEŠKA 7 1 1 1 4 6 JUŽNA KOREJA 7 0 0 0 7 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina A, Köbenhavn, 7. krog

Danes ob 12.15:

ŠVICA - FRANCIJA

-:- (-:-, -:-, -:-)

Ob 16.15:

BELORUSIJA - SLOVAŠKA



Ob 20.15:

RUSIJA - ŠVEDSKA

ČEŠKA - AVSTRIJA 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Hyka 1., 50., Chytil 3., Kubalik 26.; Komarek 18., M. Raffl 51., 58.

Lestvica: * x ŠVEDSKA 6 5 1 0 0 17 RUSIJA 6 5 0 1 0 16 ČEŠKA 7 3 3 0 1 15 ŠVICA 6 2 1 1 2 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 6 2 0 2 2 8 FRANCIJA 6 2 0 0 4 6 AVSTRIJA 7 1 0 1 5 4 BELORUSIJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.