SP v hokeju: ZDA - Kanada 4:4 (kazenski streli)

4. maj 2018 ob 10:28,

zadnji poseg: 4. maj 2018 ob 18:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Danskem se začenja svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. V prvih tekmah dneva se ZDA merijo s Kanado, medtem ko je Rusija že opravila s Francijo (7:0).

Kanadčani so povedli že po 47 sekundah igre, ko je Pierre Luc Dubois odbiti plošček z močnim strelom poslal za hrbet Keitha Kinkaida. V 13. minuti je Ryan O'Reilly iz obrata povišal na 2:0. Tik pred tem so Američani zadeli vratnico.

A odgovor Američanov je sledil že v naslednji minuti. Anders Lee je v protinapadu neubranljivo sprožil z desne strani in poslal plošček nad ramo Darcyja Kuemperja v mrežo, kar je bil tudi izid prve tretjine.

Preobrat Američanov za vodstvo s 3:2

Američani so odlično odprli drugo. Dylan Larkin je po 43 sekundah nadaljevanja podstavil palico in preusmeril plošček v vrata za 2:2. Za popoln preobrat Američanov pa je poskrbel Johnny Gaudreau, ki je v 30. minuti zaključil protinapad po podaji Patricka Kana. Kanadčani so v 38. minuti izenačili, potem ko se je v gneči dobro znašel Anthony Beauvillier.

Parayko zadel za podaljšek

Larkin je v 44. minuti s strelom od vratnice ZDA povedel v novo vodstvo. Kanadčani so pritiskali za izenačenje in v 51. minuti poželi sad. Connor McDavid je prodrl po levi strani ob ogradi, nato pa podal pred vrata, kamor je pridrsal Colton Parayko in plošček poslal med nogama Kinkaida v mrežo. Redni del se je končal s 4:4, razmerje strelov je bilo 40:23 za Kanado. Na vrsti je bil podaljšek, ki pa ni prinesel zmagovalca, tako da so odločali kazenski streli.

Na prvenstvu sodeluje po 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve skupini, prve štiri iz vsake skupine se bodo uvrstile v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine pa se bo preselila razred nižje.

Skupina A, København

RUSIJA - FRANCIJA

7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Kaprizov 8., 38., Buhnevič 9., Dadonov 11., Barabanov 43., Šalunov 45., Anisimov 58.



Danes ob 20.15:

ŠVEDSKA - BELORUSIJA

Skupina B, Herning, danes ob 16.15:

ZDA - KANADA

4:4 (1:2, 2:1, 1:1)

Lee 14., Larkin 21., 44., Gaudreau 30.; Dubois 1., O'Reilly 13., Beauvillier 38., Parayko 51.



Danes ob 20.15:

NEMČIJA - DANSKA

VIDEO Zadetki iz druge tretjine tekme ZDA – Kanada

VIDEO Zadetki iz prve tretjine tekme ZDA – Kanada

