SP v kolesarstvu: Kronometer, moški

Štartal bo malce pred 17. uro

20. september 2017 ob 12:46,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 15:00

Bergen - MMC RTV SLO

Primož Roglič je v ožjem krogu za medaljo v vožnji na čas na svetovnem kolesarskem prvenstvu, ki poteka v Bergnu na Norveškem. Svoje načrte ima tudi Jan Tratnik. Prenos od 15.00 dalje na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev se bo kronometer končal z zaključnim vzponom, kar je odlična priložnost za Rogliča. Proga bo dolga 31 kilometrov, zadnji vzpon pa 3,4 kilometra. Večina kolesarjev se je odločila, da bo na začetku klanca zamenjala kolo.

"Bomo videli, kako se bom počutil, kako bo šlo. Pomembno je, da se skušam čim hitreje spraviti na vrh klanca. Cel kronometer se ne bom ukvarjal z menjavo kolesa, ampak bom šel kilometer po kilometer. Ko bo menjava, bom menjal in šel naprej," je načrt opisal Roglič.

Tratnik je na nedeljskem ekipnem kronometru že pokazal, da je dobro pripravljen in zelo močen. "Vse sem naredil, da sem sem prišel 100-odstoten. Sem boljši kot po Dirki po Italiji. Res pa je, da je to svetovno prvenstvo. Tu so najboljši kronometristi. Ampak komaj čakam, da vidim, kje sem. Sem motiviran in vse bom dal od sebe," obljublja Tratnik, ki je na letošnji Dirki po Italiji v uri resnice navdušil z devetim in 11. mestom.

Najboljšo slovensko uvrstitev na SP-jih doslej ima Janez Brajkovič, ki je bil v Mendrisiu v Švici leta 2009 šesti.

Na stavnicah je prvi favorit Nizozemec Tom Dumoulin (kvota 1,66), sledita pa Britanec Christopher Froom (4,75) in Avstralec Rohan Dennis (4,75). Roglič je s kvoto 19 na četrtem mestu.

Jan Tratnik se bo na progo podal ob 13.59, Primož Roglič pa ob 16.56. Za njim bodo štartali le še Dennis, Jonathan Castroviejo, Froome, Dumoulin in branilec naslova Tony Martin.

R. K.