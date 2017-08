Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Isaac Makwala lahko še vedno pride do kolajne na 200 metrov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SP v Londonu: Makwala bo v kvalifikacijah na 200 m tekel sam

9. avgust 2017 ob 18:47

London - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v Londonu bodo nocoj podelili tri komplete medalj. Ob 21.25 se bodo za odličja pomerile atletinje v suvanju krogle, ob 22.50 pa v teku na 400 metrov. Edina moška končna odločitev bo tek na 400 m z ovirami.



Bocvanski atlet Isaac Makwala bo lahko nastopil v kvalifikacijah na 200 metrov, ker je bil "po odkriti bolezni predpisani čas v karanteni in je zdravniška ekipa ugotovila, da lahko nastopi," je sporočila Mednarodna atletska zveza. Ob 19.40 bo tekel sam na na sedmi progi. IAAF je dobila pisno prošnjo bocvanske zveze, da bi Makwala nastopil na 200 m, kjer ima z 19,77 najboljši prijavljeni čas sezone na svetu.

V ponedeljek je sicer moral odpovedati nastop v kvalifikacijah na 200 metrov, ni pa nastopil niti v torkovem finalu teka na 400 metrov, ker so pri njem odkrili norovirus, ki povzroča večino nebakterijskih epidemičnih gastroenteritisov oziroma trebušno gripo.

"IAAF je ugotovila, da je danes ob 14. uri iztekla prepisana karantena ... V skladu z obstoječimi pravili smo se odločili, da bo lahko tekel. Makwala bo moral teči 20,53 ali hitreje, da bi s tem napredoval v polfinale. Zato bo ob 18.40 po lokalnem času danes popoldne lahko tekel sam na sedmi progi, ki jo je sicer imel za prvi krog. Noben atlet, ki se je sicer uvrstil v polfinale, zaradi tega ne bo prizadet," je zapisala IAAF. Makwala bo tako lahko prišel v polfinale, ki bo nocoj ob 21.55 po slovenskem času.

Makwala ni nastopil v včerajšnjem finalu teka na 400 metrov na svetovnem prvenstvu v Londonu, ki ga je nato dobil branilec naslova, olimpijski zmagovalec in svetovni rekorder Južnoafričan Wayde van Niekerk. Bocvanec je prišel na olimpijski stadion in bil pripravljen tekmovati, a so mu nastop preprečili organizatorji, ki so se opirali na britanske zakone v zvezi z zdravjem. Makwala je bil eden od približno 30 atletov, ki so zboleli za trebušno gripo, medtem ko so prebivali v enem od uradnih hotelov prvenstva.

Čeprav je bil 30-letnik pripravljen teči v finalu na 400 m - mediji so ga imenovali za prvega tekmeca Van Niekerka -, je zveza IAAF objavila, da ne sme nastopiti, kar je sprožilo burne reakcije nestrinjanja. Makwala je pozneje preko Facebooka zapisal, da je prispel na stadion, a so mu vladni uradniki preprečili vstop. "Še vedno vztrajam, da nisem bolan in da me nikoli ni testiral noben zdravnik," je zatrdil Bocvanec in dodal: "Ni še konec te zgodbe."

"V skladu z britansko zdravstveno zakonodajo je bilo treba športnika imeti 48 ur v karanteni v njegovi sobi, kar pomeni do srede do 14. ure. Te postopke priporoča angleški zavod za javno zdravje in so jih vse ekipe dobile na ogled tudi pisno," so sporočili iz IAAF in dodali: "Pri mednarodni zvezi nam je zelo žal, da trdega dela in talenta Isaaca Makwale danes ne bo moč videti, a moramo misliti na dobrobit vseh atletov."

Makwala bo imel tako še vedno priložnost, da van Niekerku prepreči dvojni svetovni naslov na 200 in 400 m na enem SP, ki jo je ameriška legenda Michael Johnson dosegla leta 1995.

