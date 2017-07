Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 10 glasov Ocenite to novico! 30-letna Federica Pellegrini je na svetovnih prvenstvih pripravala že do šeste zlate medalje. Foto: Reuters Za finale bo najbr treba premagati mejo dveh minut in osmih sekund. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

SP v plavanju: Četrti dan bojev v Donavski areni

Anja Klinar ujela popoldanski polfinale

26. julij 2017 ob 11:27,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 17:42

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Anja Klinar je na SP-ju v Budimpešti na 200 metrov delfin z 2:09,21 dosegla 16. čas in se uvrstila v popoldanski polfinale (ob 18.25). Na 200 prosto poraz Ledeckyjeve!

Klinarjeva je rahlo zaostala takoj po startu, nato pa uspešno lovila tekmice pred sabo. Prav na startu je zamudila tudi priložnost za višjo uvrstitev in boljšo progo v polfinalu, saj so tekmovalke med osmim in 16. mestom ločile manj kot štiri desetinke sekunde.

"Pričakovala sem malo boljši izid, čeprav je tudi dosežek 2:09 soliden. Vesela sem, da sem si priplavala polfinale. Tam bo prvi cilj, da plavam boljše kot zjutraj in pridobim kakšno mesto. Na vsakem svetovnem prvenstvu vse več plavalk dosega boljše izide in vse težje se je prebiti v popoldanski del, zato sem vesela, da bom imela danes še drugo priložnost," je Klinarjeva povedala po nastopu.



Z 2:07,25 je bila v predtekmovanju prepričljivo najhitrejša Madžarka Katinka Hosszu. Polfinale bo na sporedu ob 18:25.

Še šesti svetovni rekord

Ob koncu jutranjega programa je ameriška moško-ženska štafeta 4 x 100 m mešano dosegla nov svetovni rekord, skupno že šestega na prvenstvu. Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell in Mallory Comerford so razdaljo premagali v času 3:40,28 in za 1,43 sekunde izboljšali dve leti star rekord Britancev.

Šesta zlata medalja za Pellegrinijevo na SP-jih

Sredin popoldanski del bojev v Donavski areni se je začel z razburljivo preizkušnjo na 200 metrov prosto. Kdor je pričakoval, da lahko Američanki Katie Ledecky zlato medaljo vzame le Avstralka Emma McKeon, je očitno pozabil na izkušeno Federico Pellegrini. Z izjemnim finišem je zmagala z izidom 1:54,73, srebrni medalji pa sta si s časom 1:55,18 razdelili Ledeckyjeva in McKeonova. Katinka Hosszu (1:56,35) je bila le sedma.

Današnje popoldansko dogajanje v Budimpešti si lahko ogledate v prenosu na TV SLO 2 in na MMC-ju.

