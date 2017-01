SP v rokometu: Ob 20.45 Slovenija Katar

Francija z delnim izidom 4:0 strla Švedsko

24. januar 2017 ob 17:19,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 20:35

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenija bo na rokometnem SP-ju v Parizu ob 20.45 igrala s Katarjem. V polfinalu sta že Norveška in Francija.

Norveška je Madžarsko premagala lažje, kot kaže končni izid 31:28. Norvežani so že na začetku naredili večjo razliko in povedli s 7:2, pri čemer je Espen Lie Hansen dosegel tri od svojih šestih zadetkov. Ob polčasu je bilo 17:10, Norveška pa je imela v nadaljevanju vse pod nadzorom in je prednost povišala na 23:14.

Branilci naslova z nizom 4:0 strli Švede

Francija je imela v Lillu težko delo, a je vendarle strla Švedsko (33:30). Dvoboj je bil zelo izenačen. Švedska je v 20. minuti drugega polčasa vodila s 25:26, Francija pa je z delnim izidom 4:0 (dvakrat je zadel Nedim Remili) spremenila potek dogajanja in imela do konca vsaj dva gola prednosti. Prvi strelec je bil Kenti Mahe z devetimi goli.

Preostali četrtfinalni par je Španija - Hrvaška (začetek ob 20.45).

Najboljši strelci SP-ja 2017 (do četrtfinala):

1. Kiril Lazarov, Makedonija, 50

2. S. A. Lopes, Angola, 47

3. Amine Bannour, Tunizija, 45



SP v rokometu, četrtfinale, danes ob 20.45 (Pariz):

SLOVENIJA - KATAR



Albertville:

NORVEŠKA - Madžarska 31:28 (17:10)

Hansen 6, Sagosen in Tonnesen po 5; Csaszar 11.

Lille:

FRANCIJA - Švedska 33:30 (15:16)

Mahe 9, Remili 6, Fabregas 5, Karabatić 3; Gottfridsson 7, Nilsson 5.

Ob 20.45 (Montpellier):

ŠPANIJA - HRVAŠKA

T. O.