SP v rokometu: Francija - Brazilija (1. polčas)

Začetek svetovnega prvenstva v rokometu

11. januar 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 20:46

Pariz - MMC RTV SLO

V Franciji se bo ob 20.45 začelo svetovno prvenstvo v rokometu. V uvodnem večeru zaključnega turnirja se bosta pomerili gostiteljica Francija in Brazilija. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Prav Francozi so na letošnjem SP-ju favoriti na papirju. Na domačih tleh bodo naskakovali že svojo šesto zlato kolajno, potem ko so bili najboljši že na Islandiji leta 1995, v Franciji 2001, na Hrvaškem 2009, na Švedskem 2011 in v Katarju 2015.

V najožji krog favoritov sodijo tudi lanski olimpijski prvaki Danci ter evropski prvaki Nemci, ambiciozni pa so tudi v španskem, hrvaškem, norveškem, islandskem, švedskem in madžarskem taboru.

SP v rokometu, skupina A:

Danes ob 20.45:

FRANCIJA - BRAZILIJA

-:- (-:-)

Četrtek ob 17.45:

RUSIJA - JAPONSKA

Ob 20.45:

POLJSKA - NORVEŠKA

M. L.