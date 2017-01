Zarabec zatrl islandske apetite

Slovenija vodila večino tekme

14. januar 2017 ob 12:14,

zadnji poseg: 14. januar 2017 ob 16:18

Metz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši se na svetovnem prvenstvu v Franciji veselijo druge zmage, potem ko so v Metzu s 26:25 premagali Islandijo.

Slovenci so tako naredili velik korak proti osmini finala. Varovanci Veselina Vujovića so vodili večino sicer trde tekme.

Zarabec zabil zadnja dva gola, MVP Bezjak

Ob koncu prvega polčasa so ušli na +3 (11:8), nato pa se je Vujović odločil za nekatere menjave, ki se niso najbolje obnesle. Islandci so izenačili, nato pa je sledila izenačena tekma "gol za gol". V napeti končnici je tehtnico na slovensko stran prevesil Miha Zarabec, ki je zabil zadnja dva gola. Za igralca tekme (MVP) je bil razglašen Marko Bezjak, s šestimi goli najučinkovitejši pri Sloveniji.

Po dnevu počitka bo Slovenija v ponedeljek ob 17.45 igrala z Makedonijo.

Slovenija je tekmo začela v postavi Matevž Skok, Jure Dolenec, Gašper Marguč, Matej Gaber, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek in Darko Cingesar. Prvi zadetek za Slovenijo je dosegel Mačkovšek, ki je izenačil na 1:1, malo kasneje pa je za vodstvo poskrbel Miha Zarabec, ki proti Angoli zaradi udarca ni igral.

Gustavsson in Skok nizala obrambe

Slovenci bi se lahko odlepili, a je vratar Björgvin Gustavsson ubrani tri strele zapored, vključno s sedemmetrovko, Marguču. To so Islandci znali izkoristiti, tako da je Arnor Gunnarsson poskrbel za novo vodstvo (3:2). Marguč je v 15. minuti izenačil na 4:4. Obe ekipi sta precej grešili, tako da je bil izid nizek. V slovenski vrsti je bil na srečo razpoložen tudi vratar Skok.

Slovenija v končnici do +3

Srečanje je bilo tudi v nadaljevanju trdo in izenačeno, Blaž Janc pa je v 19. minuti poskrbel za 6:5. Malo kasneje je razpoloženi Mačkovšek s svojim tretjim golom zabil za 7:6. V 23. minuti pa vodstvo Slovenije s +2. Po lepi kombinaciji je zadel Matej Gaber. Slovenci bi lahko povedli s +3, a je veselje Juretu Dolencu preprečila vratnica. Končnica je pripadla Sloveniji, saj je z dvema zaporednima goloma Marka Bezjaka v zadnji minuti povedla z 11:8. Lepa razlika glede na to, da je bila tekma vseskozi izenačena.

Islandci hitro izničili zaostanek

Drugi del je Slovenija začela z Nikom Henigmanom, Vidom Kavtičnikom in Blažem Blagotinškom v postavi, kar pa se ni najbolje obneslo. Slovenci so zapravili dva napada, tako da so se Islandci približali le na -1 (10:11). Zadetka Janca in Darka Cingesarja sta Slovenijo spet odpeljala na 13:11. Toda Islandija je v 36. minuti izenačila na 13:13. Sledila je tekma "gol za gol".

Slovenci preživeli krizne minute

V 41. minuti je bil pri izidu 16:16 izključen Henigman, hkrati pa je bila dosojena še sedemmetrovka, s katere je Gudjon Valur Sigurdsson poskrbel za vodstvo Islandije. Slovenci, ki drugega dela niso začeli najbolje, so nato z zaporednima goloma Bezjaka in Gabra preobrnili izid (18:17). Slovenija je v nadaljevanju spet ujela pravi ritem, tako da je po golu Cingesarja v 48. minuti semafor kazal +2 (22:20).

Zarabec povlekel slovenski voz

Pri 24:23 za Slovenijo je Gustavsson v 54. minuti ubranil sedemmetrovko Kavtičniku, na drugi strani pa je enako uspelo Skoku. Slovenija je nato zapravila napad, a na njeno srečo tudi Islandija. V 58. minuti je Zarabec zadel za 25:23, a so Islanci hitro vrnili udarec. Slovenija je v zadnji dve minuti vstopila s +1. Po minuti odmora je islandski napad prestregel Zarabec in zabil za 26:24. Veselje na slovenski klopi se je lahko začelo ...

SKUPINA B, Metz, 2. krog

SLOVENIJA - ISLANDIJA 26:25 (11:8)

Bezjak 6, Zarabec in Kavtičnik 4; Elisson 7.

Danes ob 17.45:

TUNIZIJA - ŠPANIJA

Ob 20.45:

ANGOLA - MAKEDONIJA

Lestvica: SLOVENIJA 2 2 0 0 +18 4 ŠPANIJA 1 1 0 0 +6 2 MAKEDONIJA 1 1 0 0 +4 2 TUNIZIJA 1 0 0 1 -4 0 ISLANDIJA 2 0 0 2 -7 0 ANGOLA 1 0 0 1 -17 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

T. J., A. V.