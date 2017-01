SP v rokometu: Slovenija - Rusija (39' 19:18)

Norveška premočna za Makedonijo

21. januar 2017 ob 16:22,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 21:46

Pariz - MMC RTV SLO

Odštevanja je konec. Slovenska rokometna reprezentanca se v osmini finala svetovnega prvenstva v Franciji meri z Rusijo.

Popravnega izpita ni več. Če bodo Slovenci premagali Ruse, se bodo znova prebili med osem najboljših na svetu, kar bi bil zelo dober izid. Ob morebitnem porazu pa seveda ocena za nastop v Franciji ne bo tako visoka.

Pri Rusiji manjkata pomembna igralca Pavel Atman in Sergej Gorbok, ki sta poškodovana.

Rusija povedla s 5:3

Slovenija je tekmo začela v postavi Miha Zarabec, Jure Dolenec, Gašper Marguč, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Darko Cingesar in Matevž Skok. Rusi so trikrat povedli, Slovenci pa so po drugem golu Cingesarja izenačili na 3:3. Rusi so vse uvodne zadetke dosegli z zunanjih položajev. Ko pa je zabil še Danil Šiškarev s krila, je semafor v 8. minuti kazal +2 za Ruse. Na slovensko srečo je malo kasneje Cingesar s krila znižal na 5:4.

Prvo slovensko vodstvo v 16. minuti

V 12. minuti je Mačkovšek v protinapadu izenačil na 7:7, je na drugi strani razpoloženi Sergej Šelmenko s tretjim golom znova poskrbel za rusko vodstvo. Sledili sta dve ruski izključitvi, kar so Slovenci izkoristili. Dolenec in Marguč sta v 16. minuti s sedemmetrovk poskrbela za prvo slovensko vodstvo v 16. minuti (9:8). Malo kasneje je Gaber zapravil "zicer" za +2.

Rusi kaznovali slovenske napake

Kar ni uspelo Gabru, je v 20. minuti Dolencu, ki je ob prednosti igralca več zadel za 11:9. Sledila sta dva zapravljena napada (Poteko zapravil zicer), kar so Rusi kaznovali in v 23. minuti po protinapadu Gleba Kalaraša izenačili na 11:11. Selektor Veselin Vujović je vzel minuto odmora.

Polčas 15:13 za Rusijo

Po njej je debitant Jan Grebenc zadel za 12:11 in si prislužil Vujovićevo pohvalo. Črnogorski strokovnjak je bil že nekaj minut kasneje slabše volje. Po zapravljenih slovenskih napadih je Rusija v predzadnji minuti ušla na 15:13, kar je bil tudi izid polčasa. Slovenci so imeli veliko težav pri prebijanju visoke ruske obrambe, "tepli" pa so jih tudi vsaj trije zgrešeni "zicerji". Dolenec je dosegel štiri gole.

Slovenci dobro odprli drugi polčas

Drugi del je Slovenija začela v postavi Blaž Janc, Cingesar, Gaber, Vid Kavtičnik, Grebenc, Marko Bezjak in Skok v vratih. Odprli so ga dobro, saj je Gaber znižal na 15:14, Grebenc v 35. minuti izenačil na 16:16, Cingesar pa v 37. minuti poskrbel za vodstvo z 18:17.

Norveška izločila Makedonijo

Kot prva si je četrtfinale zagotovila Norveška, ki je v drugem polčasu zlomila odpor Makedonije za zmago s 34:24.



Francozi zmagali pred 28.000 gledalci v Lillu

Nekaj več dela pa je imela v drugi tekmi dneva Francija, ki je z 31:25 ugnala Islandijo. Francozi so slavili pred 28.000 gledalci na stadionu Pierre Mauroy v Lillu. Gre za rekord na svetovnih prvenstvih, ne pa aboslutni. Poleti 2014 si je namreč tekmo nemške bundeslige med ekipama Rhein Neckar Löwen in HSV Hamburg na nogometnem stadionu v Frankfurtu ogledalo kar 44.189 gledalcev.



