Španci dali lekcijo Italiji

Tekmo med Hrvaško in Kosovom prekinilo močno deževje

2. september 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 2. september 2017 ob 22:58

Madrid - MMC RTV SLO

Španski nogometaši so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v derbiju skupine G s 3:0 porazili Italijo in naredili velik korak proti neposredni uvrstitvi v Rusijo.

Španija je na razprodanem Santiagu Bernabeuu povedla v 13. minuti. Leonardo Bonucci je napravil prekršek nad Marcom Asensiom, približno 20 metrov stran od italijanskih vrat, kar je pomenilo prosti strel. K žogi je pristopil Isco in jo mojstrsko, čez živi zid, poslal v desni zgornji kot vrat nemočnega Gigija Buffona.

Isco še drugič ukanil Buffona

V 22. minuti je imela Italija lepo priložnost za izenačenje, a je veselje Andrei Belottiju preprečil vratar David De Gea. Boljša Španija je drugič kronala premoč v 40. minuti. Andres Iniesta je na robu kazenskega prostora našel Isca, ki je potegnil v levo, se otresel Marca Verratija, nato pa z natančnim diagonalnim strelom za levo vratnico še drugič ukanil Buffona.

"Šolski" protinapad Ramosa in Morate

Italijani so v drugem delu poskušali zabiti gol priključka, a jim ni uspelo. Na drugi strani so Španci zabili še tretji gol. V 77. minuti sta Sergio Ramos in Alvaro Morata izpeljala sijajen protinapad, v katerem sta si izmenjala dvojno podajo, nato pa je Morata na daljši vratnici poslal žogo za hrbet Buffona. Dvoboj je bil tako dokončno odločen.

Tekmo Hrvaške in Kosova ustavilo močno deževje

Na preostalih tekmah je Srbija s 3:0 premagala Moldavijo, Finska pa je v skupini I ugnala Islandijo (1:0), s čimer je naredila "uslugo" tudi vodilni Hrvaški, ki je gostila Kosovo. A srečanje na zagrebškem stadionu Maksimir je bilo zaradi močnega deževja, ki je poplavilo igrišče, prekinjeno v 20. minuti, po desetih minutah čakanja in ponovnem preverjanju zelenice pa je sodnik Stefan Johanessonn odločil, da se tekma ne nadaljuje. Kdaj bo odigrana do konca, še ni znano. Ena od možnosti je v nedeljo zjutraj, druga pa pred koncem kvalifikacij.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



SKUPINA D

GRUZIJA - IRSKA 1:1 (1:1)

Kazaišvili 34.; Duffy 4.



SRBIJA - MOLDAVIJA 3:0 (2:0)

Gačinović 20., Kolarov 30., Mitrović 81.

WALES - AVSTRIJA 1:0 (0:0)

Woodburn 74.

Lestvica:

SRBIJA 7 4 3 0 16:7 15 IRSKA 7 3 4 0 9:5 13 WALES 7 2 5 0 10:5 11 AVSTRIJA 7 2 2 3 9:9 8 GRUZIJA 7 0 4 3 7:11 4 MOLDAVIJA 7 0 2 5 4:18 2

SKUPINA G

ŠPANIJA - ITALIJA 3:0 (2:0)

Isco 13., 40., Morata 77.

Španija: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Koke, Busquets, Iniesta (72./Morata), Silva, Isco (89./Villa), Asensio (89./Niguez).

Italija: Buffon, Spinazzola, Barzagli, Bonucci , Darmian, Insigne, De Rossi, Verratti , Candreva (70./Bernardeschi), Belotti (70./Eder), Immobile (78./Gabbiadini).

Sodnik: Björn Kuiper (Nizozemska)

ALBANIJA - LIECHTENSTEIN 2:0 (0:0)

Roši 54., Agolli 78.

IZRAEL - MAKEDONIJA 0:1 (0:0)

Pandev 73.

Lestvica: ŠPANIJA 7 6 1 0 24:3 19 ITALIJA 7 5 1 1 18:7 16 ALBANIJA 7 4 0 3 9:8 12 IZRAEL 7 3 0 4 9:13 9 MAKEDONIJA 7 2 0 5 9:13 6 LIECHTENSTEIN 7 0 0 7 1:26 0

SKUPINA I

FINSKA - ISLANDIJA 1:0 (1:0)

Ring 8.

: Gislason 76./Islandija

HRVAŠKA - KOSOVO 0:0 (-:-)

Tekma je bila v 20. minuti prekinjena zaradi močnega naliva in razmočenega igrišča, nato pa odpovedana.

UKRAJINA - TURČIJA 2:0 (2:0)

Jarmolenko 18., 42.

Lestvica: UKRAJINA 7 4 2 1 11:5 14 HRVAŠKA 6 4 1 1 11:2 13 ISLANDIJA 7 4 1 2 9:7 13 TURČIJA 7 3 2 2 11:8 11 FINSKA 7 1 1 5 5:10 4 KOSOVO 6 0 1 5 3:18 1

A. V.