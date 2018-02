Španci po loteriji s šestih metrov do finala proti Portugalcem

Finae v Stožicah bo v soboto ob 20.45

8. februar 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 23:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V finalu evropskega prventva v futsalu se bosta v soboto v Stožicah srečali Portugalska in Španija. Portugalci so premagali Rusijo s 3:2. V izjemno napetem drugem polfinalu so Španci po streljanju šestmetrovk izločili Kazahstan.

Portugalci, ki so v četrtfinalu visoko premagali Azerbajdžan (8:1), so v polfinalu imeli težjega nasprotnika. Po prvem polčasu so Rusi vodili z 1:0, v drugem polčasu pa so Portugalci spremenili potek srečanja in na koncu slavili zmago. V soboto bodo igrali svoj drugi finale.

Le en gol v prvem polčasu

Rusi so v zelo dobro obiskanih Stožicah hitro povedli, Robinho je podal do Ederja Lime, ki je v četrti minuti matiral vratarja Portugalske (1:0). Rusi so bili nevarni še v sedmi minuti, ko je Robinho s prefinjenim strelom zatresel okvir vrat. Portugalci so bili prvo polovico polčasa v podrejenem položaju, potem pa so vzpostavili ravnotežje in v zadnjih minutah prevzeli pobudo, a gola niso dosegli.

Coelho, Coelho, Coelho

To jim je uspelo v 31. minuti, ko je Andre Coelho ukradel žogo in jo z desetih metrov poslal pod prečko ruskega gola (1:1). Coelho je junak portugalske vrste, saj je v 36. minuti še enkrat zatresel mrežo (1:2), žogo je poslal v levi zgornji kot. Iz kota mu je podal prvi zvezdnik EP-ja Ricardinho, ki vodi na lestvici strelcev s šestimi goli, pri vrhu pa je tudi po številu podaj, zbral je štiri.



Malo zatem so se v priložnosti znašli Rusi po slabem izbijanju Portugalcev, Robinho pa je iz bližine žogo poslal čez gol.

Rusi so v zadnjih dveh minutah zaigrali z igralcem več. Najprej so bili slabo minuto pred koncem kaznovani, čez celo igrišče je v prazno mrežo zadel Bruno Coelho za 3:1. Le nekaj sekund pozneje so prek Ederja Lime znižali zaostanek, a to je bilo tudi vse, kar jim je uspelo.