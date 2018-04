Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Luis Suarez je zaključil odličen protinapad Barcelone. Foto: Reuters Dodaj v

Španski kraljevi pokal - finale: Sevilla - Barcelona 0:4

Katalonci lovijo dvojno krono

21. april 2018 ob 21:30,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 22:32

Madrid - MMC RTV SLO

V finalu španskega kraljevega pokala se na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu merita Sevilla in Barcelona. Katalonci lovijo že četrto zaporedno lovoriko v tem tekmovanju.

Ekipi sta se srečala v finalu pokala že pred dvema letoma na stadionu Vincente Calderon, ko je bila Barcelona boljša z 2:0 po podaljšku. Izbranci Ernesta Valverdeja še nimajo poraza v španskem prvenstvu in si lahko že naslednji konec tedna zagotovijo naslov prvaka.

Sevilla igra v devetem pokalnem finalu, lovoriko je osvojila v letih 1935, 1939, 1948, 2007 in 2010.

Suarez kronal udaren uvod Barcelone

Katalonci so od prve minute pritisnili. V 9. minuti je Messi s 25 metrov odlično izvedel prosti strel, žogo je zavrtinčil prek živega zidu, vendar je bil David Soria na pravem mestu, žogo je uspel odbiti v kot. Sevilla se nikakor ni uspela otresti pritiska. Po četrt ure igre je Barcelona povedla. Vratar Jasper Cillesson je poslal dolgo žogo na polovico Andaluzijev, obramba je pozabila na Philippa Coutinha, ki je ušel in z desne strani v idelanem trenutku podal pred vrata, kjer se je Suarez izognil prepovedanemu položaju in z bližine zatresel mrežo.

V 28. minuti je Andres Iniesta z 20 metrov stresel prečko. Tri minute zatem je Messi povišal na 0:2, Jordi Alba je s peto sijajno zaposlil argentinskega virtuoza, ki je z levico ukanil Sorio. Pet minut pred odmorom sta si Suarez in Messi izmenjala dvojno podajo. Argentinec je sijajno poslal žogo med tremi branilci Seville, Suarez pa je z desno nogo kronal izjemen prvi polčas Barce.

Finale, Madrid, Wanda Metropolitano:



Danes ob 21.30:

SEVILLA - BARCELONA 0:4 (0:3)

Suarez 14., 40., Messi 31., Iniesta 52.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Coutinho, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez.



Sevilla: Soria, Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Banega, N'Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa, Muriel.



Sodnik: Jesus Gil Manzano

A. G.