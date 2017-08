Španski superpokal: Real Madrid - Barcelona 1:0

Kraljevi klub blizu druge lovorike v novi sezoni

16. avgust 2017 ob 22:58

Madrid - MMC RTV SLO

Na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu poteka povratna tekma španskega superpokala. Real brani visoko prednost proti Barceloni, na Camp Nouu je slavil kar s 3:1.

Cristiano Ronaldo je prepoved igranja dobil zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil na nedeljski prvi tekmi. Disciplinski sodnik mu je izrekel pet tekem prepovedi igranja, eno zaradi kartona, štiri pa zaradi odrivanja sodnika na tekmi.

Ronaldo je vstopil v drugem polčasu. V 80. minuti je zadel za 2:1, potem pa ob proslavljanju zadetka slekel dres in takrat dobil prvi rumeni karton. Nekaj minut pozneje je padel v kazenskem prostoru in skušal izsiliti enajstmetrovko, sodnik mu je zaradi simuliranja prekrška pokazal še drugi rumeni karton in nato rdečega, Portugalec pa ga je pred odhodom z igrišča jezno odrinil.

Real se je v pritožbi skliceval na domnevno neupravičenost drugega kartona in s tem neupravičenost prepovedi igranja. Ronaldo bo tako ostal brez nastopa na današnji povratni tekmi superpokala v Madridu, hladil pa se bo še na uvodnih štirih ligaških tekmah nove sezone proti Deportivu la Coruni, Valencii, Levanteju in Realu Sociedadu.

Njegov klub se je na odločitev pritožil, disciplinska komisija španske nogometne zveze pa jo je zavrnila. Kot poroča časnik Mundo Deportivo, je komisija ugotovila, da je disciplinski sodnik ukrepal v skladu s pravili, izrekel kazen za prejeti rdeči karton, pri kazni za odrivanje sodnika pa je bila izrečena prepoved najnižja možna po pravilih tekmovanja, štiri tekme.

Madridskemu klubu tako ostaja le še možnost pritožbe na krovno mednarodno organizacijo za takšne primere, razsodišče Cas v Lozani.

Španski superpokal, povratna tekma, danes ob 23.00:

REAL MADRID - BARCELONA 1:0 (-:-) 3:1

Asensio 4.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kovačić, Kroos, Modrić; Asensio, Benzema, Lucas Vazquez.



Barcelona: ter Stegen; Mascherano, Pique, Umtiti; Sergi Roberto, Jordi Alba; Busquets, Rakitić, Andre Gomes; Messi, Suarez.

Sodnik: Jose Maria Sanchez Martinez

Izid prve tekme je v krepkem tisku.

A. G.