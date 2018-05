Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Luis Suarez je učinkovito zaključil protinapad Barcelone v 10. minuti. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je dosegel že 18. gol na el clasicih. S tem je izenačil rekord pri nogometeših Reala, tolikokrat je bil uspešen tudi legendarni Alfredo di Stefano. Foto: Reuters Sergi Roberto je bil izključen tik pred odmorom. Foto: Reuters Sorodne novice Zidane: Vedno pravim, da je teže osvojiti La ligo kot Ligo prvakov Dodaj v

Špansko prvenstvo: Barcelona - Real Madrid 1:1

Atletico doživel prvi prvenstveni poraz na domačem stadionu

6. maj 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 21:33

Barcelona - MMC RTV SLO

Na Camp Nouu se v velikem obračunu merita Barcelona in Real Madrid. Po desetih letih bo ena ekipa na el clasicu že zaigrala kot španski prvak.

To je že 238. medsebojni obračun v vseh tekmovanjih. Real je zmagal 95-krat, Barcelona pa 93. Dvoboj 36. kroga španskega prvenstva položaja na lestvici ne bo spremenil, saj je Barca že prejšnji teden osvojila 25. državni naslov.

Real se je v torek uvrstil v tretji zaporedni finale Lige prvakov. Še vedno se lahko prebije na drugo mesto v prvenstvu, saj je Atletico doma izgubil proti Espanyolu z 0:2.

Brez špalirja na uvodu

Trener gostov Zinedine Zidane je že pred obračunom dejal, da njegovi izbranci ne bodo prvakom postavili špalirja. Odločitev je francoski strokovnjak podkrepil z besedami, da tudi Barca t. i. el pasille ni postavila na decembrskem el clasicu, ko je Real pred tem postal svetovni prvak. Sicer je v Španiji v navadi, da ko en klub postane državni prvak, mu do konca sezone pred tekmo postavijo nasprotniki špalir.

Suarez mojstrsko zaključil protinapad

Katalonci so začeli v silovitem ritmu. Povedli so v 10. minuti, ko so izvedli sijajen protinapad. Sergi Roberto je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Luis Suarez z volejem z desno nogo matiral Keylorja Navasa. To je bil šesti zadetek Urugvajalca na el clasicih.

Ronaldo hitro odgovoril

Štiri minute zatem je s hitrim napadom odgovoril tudi Real. Ronaldo je prodrl v kazenski prostor z leve strani in s peto podal nazaj do Tonija Kroosa. Nemec je izvrstno našel Karima Benezemaja na odaljeni vratnici. Francoz je z glavo poslal žogo pred vrata, kjer je Ronaldo z enega metra le še podtsavil nogo za 1:1.

Madridčani so bili vse bolj nevarni. V 28. minuti je Luka Modrić lepo podal v prazen prostor, Ronaldo je stekel sam proti ter Stegnu, ki je stekel iz vrat in uspel strel odbiti.

Številni rumeni kartoni in izključitev Roberta

V zadnje četrt ure prvega polčasa je ritem igre padel, vse več je bilo grobih prekrškov. Najprej je Raphael Varane v 31. minuti podrl Suareza in prejel rumeni karton. Minuto pred koncem prvega dela sta se prerivala Sergio Ramos in Suarez. V naslednji akciji je celo Messi grobo šrartal na Ramosa ob stranski črti in si prislužil rumeni karton.

V sodnikovem dodatku je Sergi Roberto popolnoma izgubil živce in z roko udaril Marcela v obraz. Sodnik Alejsandro Jose Hernandez Hernandez mu je takoj pokazal rdeči karton.

36. krog, danes ob 20.45:

BARCELONA - REAL MADRID 1:1 (1:1)

Suarez 10.; Ronaldo 15.

RK: Sergi Roberto 45./Barcelona

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto , Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitić, Coutinho, Iniesta, Messi , Suarez .



Real Madrid: Navas, Nacho , Varane , Ramos , Marcelo, Modrić, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema.



Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

SEVILLA - REAL SOCIEDAD 1:0 (0:0)

Banega 47.



GIRONA - EIBAR 1:4 (0:2)

Aday 55.; Kike 9., 38., Jordan 80., Inui 89.



ATHLETIC BILBAO - BETIS 2:0 (0:0)

Muniain 76., Aduriz 92.



CELTA VIGO - DEPORTIVO 1:1 (1:0)

M. Gomez 13.; Lucas Perez 91.



VILLARREAL - VALENCIA 1:0 (0:0)

Mario Gaspar 86.

MALAGA - ALAVES 0:3 (0:1)

Manu Garcia 3., Demirović 68., Ibai Gomez 70.



ATLETICO MADRID - ESPANYOL 0:2 (0:0)

Melendo 53., Baptistao 77.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



LAS PALMAS - GETAFE 0:1 (0:0)

Angel 88.



Ponedeljek ob 21.00:

LEGANES - LEVANTE

Lestvica: BARCELONA 34 26 8 0 87:21 86 ATLETICO MADRID 36 22 9 5 55:20 75 REAL MADRID 34 21 8 5 82:37 71 VALENCIA 36 20 7 9 62:37 67 REAL BETIS 36 18 5 13 56:56 59 VILLARREAL 35 17 6 12 50:41 57 SEVILLA 35 15 6 14 43:54 51 GETAFE 35 13 10 12 40:32 49 GIRONA 36 13 9 14 48:57 48 EIBAR 36 13 8 15 41:48 47 REAL SOCIEDAD 36 13 7 16 63:56 46 CELTA VIGO 36 12 10 14 55:52 46 ALAVES 36 14 2 20 37:48 44 ATHLETIC BILBAO 36 10 13 13 40:45 43 ESPANYOL 36 10 13 13 31:41 43 LEGANES 35 11 7 17 29:43 40 LEVANTE 35 9 13 13 34:50 40 DEPORTIVO 36 6 11 19 35:70 29 LAS PALMAS 35 5 7 23 23:70 22 MALAGA 36 5 5 26 23:56 20

