Špansko prvenstvo: Deportivo - Real Madrid 1:3

Šesti poraz Atletica

26. april 2017 ob 22:46

Barcelona, La Coruna - MMC RTV SLO/Reuters

Nogometaši Barcelone so v 34. krogu španskega prvenstva gladko s 7:1 odpravili zadnjeuvrščeno Osasuno. Real Madrid pravkar igra v La Coruni proti Deportivu.

Barca je po zmagi na nedeljskem el clasicu (2:3) ujela Real na lestvici, v sredo pa ni imela težkega dela. V 12. minuti je mrežo gostov po samostojnem prodoru in strelu čez vratarja Salvatoreja Siriguja načel Lionel Messi, po pol ure pa je Andre Gomes po predložku Ivana Rakitića z volejem povišal na 2:0.

Roberto Torres je v 48. minuti s prostega strela sicer znižal na 2:1, a so nato Katalonci v desetih minutah zadeli kar štirikrat in dokončno odločili zmagovalca. Javier Mascherano je v 67. minuti povišal na 6:1, ko je po prekršku nad Denisom Suarezom z 11-metrovke dosegel sploh svoj prvi gol za Barcelono v 319 nastopu. Končni izid je v 86. minuti postavil Paco Alcacer, ki je tako kot Messi in Gomes (v mrežo je pospravil odbito žogo po strelu Gerarda Piqueja v vratnico) zadel dvakrat.

V soboto varovance Luisa Enriqueja čaka mestni derbi proti Espanyolu.



34. krog:

SPORTING GIJON - ESPANYOL 1:1 (1:0)

Rodriguez 39.; Moreno 55.

GRANADA - MALAGA 0:2 (0:0)

Ramirez 47., 92.

Krhin (Granada) je igral vso tekmo.



ATLETICO MADRID - VILLARREAL 0:1 (0:0)

Soriano 82.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BARCELONA - OSASUNA 7:1 (2:0)

Messi 12., 61., Gomes 30., 57., Alcacer 64., 86., Mascherano 67./11-m; Torres 48.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD 2:3 (0:2)

Nani 68./11-m, Zaza 72.; Alves 1./ag, Jose 30./11-m, Oyarzabal 65.

LEGANES - LAS PALMAS 3:0 (0:0)

Neves 55., 61./11-m, Guerrero 59.

Danes ob 21.30:

DEPORTIVO - REAL MADRID -:- (1:3)

Andone 35.; Morata 1., Rodriguez 14., Vazquez 44.

Četrtek ob 19.30:

ALAVES - EIBAR

Ob 20.30:

SEVILLA - CELTA VIGO

Ob 21.30:

ATHLETIC BILBAO - BETIS

Lestvica:

BARCELONA 34 24 6 4 101:33 78 REAL MADRID 32 23 6 3 84:36 75 ATLETICO MADRID 34 20 8 6 60:25 68 SEVILLA 33 19 8 6 58:39 65 VILLARREAL 34 17 9 8 49:27 60 REAL SOCIEDAD 34 18 4 12 52:47 58 ATHLETIC BILBAO 33 17 5 11 46:37 56 EIBAR 33 14 8 11 52:45 50 ESPANYOL 34 13 11 10 45:44 50 CELTA VIGO 32 13 5 14 48:52 44 ALAVES 33 11 11 11 32:40 44 VALENCIA 34 11 7 16 49:59 40 LAS PALMAS 34 10 9 15 52:61 39 MALAGA 34 10 9 15 40:49 39 REAL BETIS 33 10 7 16 36:51 37 DEPORTIVO 33 7 10 16 35:51 31 LEGANES 34 7 9 18 30:51 30 SPORTING GIJON 34 5 9 20 37:67 24 GRANADA 34 4 8 22 27:72 20 OSASUNA 34 3 9 22 35:82 18

M. R.