Spartak, dobrodošel v vijoličasti pekel

V Mariboru praznično razpoloženje pred začetkom LP

13. september 2017 ob 13:27

Maribor - MMC RTV SLO

Napočil je tudi ta dan. Mariborski nogometaši bodo v uvodnem krogu Lige prvakov pred razprodanimi tribunami Ljudskega vrta gostili Spartak iz Moskve. Tekma se bo začela ob 20.45.

Vijoličasti so v celotni sezoni doživeli le en poraz, a tokrat bo na drugi strani evropski težkokategornik, prvak Rusije, ki pa v tej sezoni ne blesti. Vzdušje v ekipi je odlično, manjkal bo le Dare Vršič, ki je poškodovan.

"Za to smo se trudili vse leto, komaj čakamo začetek. To je zelo dobro, da igramo na našem igrišču skupaj z našimi navijači. Mislim, da to je prednost. Naredili bomo vse, da zmagamo na prvi tekmi," je povedal kapetan Maribora Marcos Tavares.

V Mariboru vlada prava nogometna evforija, tako da so vstopnice že zdavnaj pošle. Tisti, ki so ostali brez vstopnic, si bodo lahko tekmo ogledali tudi na velikem zaslonu v središču mesta. Na trgu Leona Štuklja bo postavljeno tako imenovano območje oboževalcev, medtem ko lokalna policija sporoča, da bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov po vsem mestu uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje, tudi iz zraka.

Ceste okrog stadiona bodo zaprte, javni prevoz pa bo za imetnike vstopnic brezplačen.

LIGA PRVAKOV

1. KROG, skupina E



Sreda ob 20.45:

MARIBOR - SPARTAK MOSKVA



Verjetni postavi



Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Kabha, Bajde, Bohar, Ahmedi, Tavares.



Spartak: Rebrov, Bocchetti, Tasci, Džikija, Fernando, Jščenko, Glušakov, Pašalić, Kombarov, Adriano, Promes.

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

LIVERPOOL - SEVILLA

Skupina F:

ŠAHTAR - NAPOLI

FEYENOORD - MANCHESTER CITY



Skupina G:

RB LEIPZIG - MONACO

(Kampl)

PORTO - BEŠIKTAŠ



Skupina H:

REAL MADRID - APOEL

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND

R. K.