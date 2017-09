Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ljudski vrt bo v sredo razprodan in zagotovo ne bo nič drugače na preostalih dveh domačih tekmah Maribora v Ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Spartak prihaja v razprodan Ljudski vrt

12.250 vstopnic hitro razgrabljenih

5. september 2017 ob 15:50

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora bodo prihodnjo sredo proti ruskemu prvaku Spartaku odigrali prvo tekmo nove sezone Lige prvakov. Štadion Ljudski vrt bo razprodan.

Najprej je zmanjkalo kompletov za vse tri domače tekme, prav tako pa ni več posamičnih vstopnic, tako da bo v sredo na stadionu več kot 12 tisoč gledalcev.

Prednost pri nakupu so imeli imetniki sezonskih vstopnic, ta kvota je pošla do ponedeljka, po tem, ko je Uefa vrnila del vstopnic iz svojih rezervacij, pa so danes od 8. ure naprej bile na voljo še posamične vstopnice, ki so prav tako pošle. Za najhitrejše kupce, vsak je lahko kupil največ dve vstopnici, so bile te na voljo po 45 evrov za odrasle in po 30 evrov za otroke do 15 let.

Iz NK Maribora so sporočili: "Ljudski vrt: razprodano! 12.250 vijol'čnih izbrancev. Po kompletih imajo lastnike tudi posamične vstopnice za odprtje Lige prvakov."

17. oktobra v goste v Maribor prihaja Liverpool, varovanci Darka Milaniča pa bodo doma odigrali še dvoboj proti Sevilli, in sicer decembra.

