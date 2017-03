Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Prvega češkega zlata na svetovnih prvenstvih se je Šarka Zahrobska, danes Strachova, veselila leta 2007. Foto: Reuters Sorodne novice Izjemna druga vožnja Shiffrinove za četrti slalomski globus Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Specialistka za slalom Strachova pri 32 končala kariero

Čehinja letos šesta v skupnem slalomskem seštevku

28. marec 2017 ob 19:01

Praga - MMC RTV SLO/STA

Ob koncu zimske sezone se je od profesionalnega smučanja poslovila češka alpska smučarka Šarka Strachova.

Za konec kariere se je specialistka za slalom odločila pri 32 letih. V svoji zadnji sezoni se je dvakrat povzpela na stopničke, v Zagrebu je bila tretja, v Squaw Valleyju druga. V skupnem slalomskem seštevku pa je osvojila šesto mesto.

Strachova, dekliško Zahrobska, je v svoji dolgoletni karieri osvojila zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v Aareju 2007. Češki je takrat prinesla veliko veselje, saj je bilo to prvo češko zlato na svetovnih prvenstvih. Šarka je srebrno medaljo osvojila dve leti pozneje v Val d'Iseru in bronasti v Bormiu 2005 in Beaver Creek 2015. Odličje bronastega leska je osvojila tudi na ZOI v Vancouvru 2010.

Na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 ji je pripadla velika čast, saj je bila nosilka češke zastave na slovesnem odprtju.

